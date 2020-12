Life

Το “Rouk Zouk” παίζει με τις “Άγριες Μέλισσες” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ένα δυνατό και απολαυστικό διήμερο, αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς του ΑΝΤ1 βάζουν ακουστικά, παίζουν με την καρδιά τους, τραγουδούν και χαρίζουν γέλιο για καλό σκοπό...

Άνω Διαφάνι vs Κάτω Διαφάνι

Σεβαστέικο vs Σταμιρέικο

Παραμονή και Ανήμερα των Χριστουγέννων στις 20.00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τις «Άγριες Μέλισσες» σε δύο εορταστικά επεισόδια του «Rouk Zouk».

Σε ένα δυνατό και απολαυστικό διήμερο, αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς του ΑΝΤ1 βάζουν ακουστικά, παίζουν με την καρδιά τους, τραγουδούν και χαρίζουν γέλιο για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Ο ΑΝΤ1, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάνε την Αγάπη πράξη» στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη! Αυτά τα Χριστούγεννα αναλαμβάνει να βοηθήσει τα 300 παιδιά, που μεγαλώνουν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», να κρατήσουν το χαμόγελό τους!

Με τη Ζέτα σε άκρως εορταστική διάθεση και τους ήρωες των «Άγριων Μελισσών» σε μεγάλα κέφια, η εορταστική εκδοχή του «Rouk Zouk» έχει χιούμορ, ατάκες και πειράγματα.

Η χημεία των πρωταγωνιστών θα βοηθήσει στις δοκιμασίες που τους περιμένουν; Η κόντρα των δύο οικογενειών θα συνεχιστεί και στο πλατό του παιχνιδιού; Το Άνω Διαφάνι ή το Κάτω Διαφάνι θα σπάσει το ρεκόρ πόντων στο τραγούδι; Θα το ρίξει έξω το Σταμιρείκο; Θα βάλουν όλοι τα δυνατά τους για να κερδίσουν;

Την Παραμονή Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου στις 20.00, μονομαχεί το «Άνω Διαφάνι»: Γιώργος Σουξές, Κωστής Σαββιδάκης, Ελένη Καρακάση, Γιώργος Ηλιόπουλος και Αλέξανδρος Καλπακίδης, με το «Κάτω Διαφάνι»: Χρήστος Πλαΐνης, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Νίκος Λεκάκης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη και Ιωάννης Αθανασόπουλος.

Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου στις 20.00 τα πράγματα «αγριεύουν» με Σεβαστέικο vs Σταμιρέικο! Όπου Σεβαστέικο, οι: Κάτια Δανδουλάκη, Λεωνίδας Κακούρης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Μαρία Πετεβή και Αναστάσιος Ροϊλός. Στην απέναντι ομάδα: Μαρία Κίτσου, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Μιχαλάκη, Έλλη Τρίγγου και Αργύρης Πανταζάρας.

Παραμονή και Ανήμερα των Χριστουγέννων με «Rouk Zouk», Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά και τις «Άγριες Μέλισσες» που παίζουν και κερδίζουν 20.000€ για το «Χαμόγελου του Παιδιού».