Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: Η επιχείρηση “Ελευθερία” και τα βήματα για τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα έρθουν οι πρώτες παρτίδες εμβολίων και πότε θα αρχίσει ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού.

Η επιχείρηση "Ελευθερία" έχει στόχο να διασφαλίσουμε την σωστή αποθήκευση του εμβολίου και τον εμβολιασμό του πληθυσμού, τόνισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.



Τα βήματα για τον εμβολιασμό όπως είπε είναι η αποθήκευση των εμβολίων που θα παραλάβει η χώρα σε εξειδικευμένους χώρους. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δημιουτγήσει 5 τέτοιους χώρους, ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι την διανομή των εμβολίων έχουν αναλάβει πιστοποιημένες εταιρείες. Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει στη μεταφορά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σημείωσε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει δημιουργήσει πλατφόρμες για την πραγματοποίηση ραντεβού, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναλάβει τον τομέα της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στην ποσότητα των εμβολίων που αρχικά θα έρθει στη χώρα μας είπε: Στις 26 Δεκεμβρίου παραλαμβάνουμε την πρώτη δόση των 9.000 εμβολίων. Στις 27 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία αναφοράς. Έως το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε παραλάβει 429.000 δόσεις. Έως το τέλος Μαρτίου 1.665.550 δόσεις.

Στις 27/12 θα γίνουν οι πρώτοι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής. Στις 28/12, θα γίνουν οι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου (Πάτρας).

Ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού αναμένεται να αρχίσει στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.