Κοινωνία

Δολοφονία επιχειρηματία: Ύποπτος στα χέρια των Αρχών

Το θύμα είχε εντοπιστεί σε αρδευτικό κανάλι στη Νιγρίτα Σερρών.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Έναν ύποπτο για τη δολοφονία του 42χρονο επιχειρηματία από την Καβάλα, φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Νωρίς το απόγευμα οι αρχές στις Σέρρες, προσήγαγαν στην Ασφάλεια έναν γείτονα του θύματος.

Ο ύποπτος φέρεται να είχε κτηματικές διαφορές με το θύμα και μέχρι αυτή την ώρα ανακρίνεται από τους αξιωματικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση βρίσκεται και η μητέρα του, καθώς εξετάζεται και η δική της εμπλοκή στην υπόθεση.

Να θυμίσουμε πως το θύμα, είχε εντοπιστεί σε αρδευτικό κανάλι στη Νιγρίτα Σερρών, λίγα μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του. έφερε θανατηφόρα τραύματα από κατσαβίδι στην πλάτη, ενώ ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί και στο πορτ μπακάζ του οχήματός του.