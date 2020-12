Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: “καυτή ατζέντα” στην συνεδρίαση

Ποια θέματα θα πέσουν στο ¨τραπέζι" της τηλεδιάσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό.

Συνεδριάζει, στις 11:00 το πρωί, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως νομοθετικών πρωτοβουλιών για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα ΑΕΙ

Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, νομοσχεδίου για τη μετατροπή ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, β) Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και γ) Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την αποτίμηση του νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης και την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσο, σχετικά με την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2021

Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, για την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για τη θέση Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εισήγηση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια σχετικά με τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό

Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, για την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς διορισμούς και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Το βράδυ της Τρίτης ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου το πρωί της Τετάρτης, να επισκεφθεί νοσοκομεία και δομές της Κεντρικής Μακεδονίας.