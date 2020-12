Life

Εκστρατεία του ΑΝΤ1 για “Το Χαμόγελο του Παιδιού” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης «Κάνε την αγάπη, πράξη», ο ΑΝΤ1 στέκετε δίπλα στα 300 παιδιά που μεγαλώνουν στα σπίτια του Συλλόγου