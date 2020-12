Κόσμος

Βατικανό: ηθικά αποδεκτά τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

Τι λέει το Βατικανό για τα εμβόλια που παρασκευάστηκαν από κύτταρα προερχόμενα από ιστούς αποβλημένων εμβρύων του περασμένου αιώνα.

Το Βατικανό προέτρεψε σήμερα τους Καθολικούς να εμβολιαστούν κατά της Covid-19, εξηγώντας ότι όλα τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν είναι «ηθικά αποδεκτά», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρασκευάστηκαν από κύτταρα προερχόμενα από ιστούς αποβλημένων εμβρύων του περασμένου αιώνα.

Ένα σημείωμα της Συνέλευσης του Βατικανού για το Δόγμα της Πίστης που δημοσιεύθηκε σήμερα «σχετικά με την ηθική της χρήσης ορισμένων εμβολίων κατά της Covid-19», το οποίο υπενθυμίζει τις θέσεις της Εκκλησίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, στόχευε να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα αιτήματα που ελήφθησαν τους τελευταίους μήνες.

«Είναι ηθικά αποδεκτό να λαμβάνουμε εμβόλια κατά της Covid-19 που έχουν χρησιμοποιήσει κυτταρικές σειρές από αποβλημένα έμβρυα στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής τους», εξηγεί το σημείωμα που ενέκρινε ο Πάπας και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τη Συνέλευση. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διευκρινίζει ότι η σύνδεση μεταξύ ενός ατόμου που εμβολιάζεται και των αμβλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο αιώνα είναι «μακρινή».

Βλαστοκύτταρα από αποβλημένα έμβρυα από τις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980 - που αναπαράγονται στο εργαστήριο για δεκαετίες ως «κυτταρικές σειρές» - έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές για το σχεδιασμό εμβολίων κατά της Covid-19, για παράδειγμα εντός των ομάδων των Astra Zeneca, Moderna και Pfizer, τονίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοηθικής στον ιστότοπό του. Σε αρκετές χώρες του κόσμου, ιδίως στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Αυστραλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι επίσκοποι είχαν συζητήσεις σχετικά με το δίλημμα της «ηθικότητας» των εμβολίων.

Το Βατικανό δηλώνει επίσης ότι «η χρήση αυτών των εμβολίων δεν συνεπάγεται ηθική έγκριση της άμβλωσης» και καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις κυβερνητικές υπηρεσίες υγείας να «παράγουν, να εγκρίνουν, να διανέμουν και να προσφέρουν ηθικά αποδεκτά εμβόλια που δεν δημιουργούν προβλήματα συνείδησης».

Ακόμα κι αν ο εμβολιασμός γενικά πρέπει να παραμείνει «εθελοντικός», η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τονίζει ότι αποτελεί πράξη υπέρ του «κοινού καλού» και για «την προστασία των πιο αδύναμων και των πιο εκτεθειμένων», θέση που αντιτίθενται σαφώς στα αντιεμβολιαστικά κινήματα. Η Συνέλευση του Βατικανού για το Δόγμα της Πίστης αναφέρεται τέλος στο «ηθικό καθήκον» της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών να κάνουν τα εμβόλια κατά της Covid-19 «προσβάσιμα ακόμη και στις φτωχότερες χώρες», επαναλαμβάνοντας έτσι μια επείγουσα έκκληση του Πάπα Φραγκίσκου.