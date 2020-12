Κόσμος

Νοσηλεύτρια στο Κονέκτικατ η πρώτη που έλαβε το εμβόλιο της Moderna

Μια νοσηλεύτρια από το Κονέκτικατ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε σήμερα, μπροστά στις κάμερες, με το εμβόλιο της εταιρείας Moderna για την Covid-19, σηματοδοτώντας την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού με αυτό το δεύτερο «όπλο» που έλαβε κατεπείγουσα έγκριση από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές την Παρασκευή.

Η Μάντι Ντελγκάντο, νοσοκόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου Χάρτφορντ, δήλωσε ότι είναι «ευτυχής» και «ανυπομονεί» να γίνει η πρώτη που θα λάβει το εμβόλιο αυτό. «Είδα να φτάνουν ασθενείς με δύσπνοια, και η κατάστασή τους να επιδεινώνεται σταδιακά και κατόπιν να πεθαίνουν, χωρίς να μπορεί η οικογένειά τους να βρίσκεται εκεί», είπε η γυναίκα, λίγα λεπτά προτού εμβολιαστεί.

Το εμβόλιο της Moderna χορηγείται σε δύο δόσεις, με διαφορά μερικών εβδομάδων μεταξύ τους, όπως ακριβώς και εκείνο των Pfizer/BioNTech. Όμως μπορεί να συντηρηθεί σε θερμοκρασία -20 βαθμών Κελσίου και δεν χρειάζεται βαθιά κατάψυξη στους -70 βαθμούς, όπως το εμβόλιο της Pfizer. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ότι θα είναι ευκολότερο για τις τοπικές αρχές να καλύψουν τις ανάγκες αγροτικών, απομακρυσμένων περιοχών.

Προτεραιότητα στη χορήγηση των εμβολίων έχουν παντού οι γιατροί και οι νοσοκόμες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς εμβολιάστηκε μπροστά στις κάμερες την Παρασκευή με το εμβόλιο της Pfizer ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται ότι θα εμβολιαστεί και ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.