Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η μετάλλαξη έχει υψηλότερη τάση να μολύνει παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού ίσως τον καθιστά πιο μολυσματικό στα παιδιά, προειδοποιούν Βρετανοί επιστήμονες.

Η νέα παραλλαγή του SARS-CoV-2 που εξαπλώνεται ραγδαία στη Βρετανία φέρει μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι τα παιδιά είναι εξίσου ευάλωτα με τους ενήλικες στη μόλυνση από τον νέο κορονοϊό, σε αντίθεση με τα προηγούμενα στελέχη του, εκτιμούν Βρετανοί επιστήμονες.

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για τα πιο πρόσφατα ευρήματά τους, επιστήμονες της κυβερνητικής Συμβουλευτικής Ομάδας για Νέες και Αναδυόμενες Απειλές από Αναπνευστικούς Ιούς (NERVTAG), οι οποίοι παρακολουθούν τη μετάλλαξη, σημείωσαν ότι εξελίχθηκε γρήγορα στο κυρίαρχο στέλεχος στη νότια Βρετανία και θα μπορούσε σύντομα να κάνει το ίδιο σε όλη τη χώρα.

«Πλέον, έχουμε την πεποίθηση ότι αυτή η μετάλλαξη έχει πλεονέκτημα μετάδοσης σε σχέση με τις άλλες παραλλαγές του ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Πίτερ Χόρμπι, καθηγητής αναδυόμενος μολυσματικών ασθενειών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επικεφαλής της NERVTAG.

«Υπάρχει μια ένδειξη ότι έχει υψηλότερη τάση να μολύνει παιδιά», επισήμανε ο Νιλ Φέργκιουσον, καθηγητής και επιδημιολόγος στο Ιμπίριαλ Κόλετζ του Λονδίνου, επίσης μέλος της NERVTAG. «Δεν έχουμε καθορίσει την αιτιότητα, αλλά το βλέπουμε στα δεδομένα. Θα χρειαστεί να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί στο εξής», πρόσθεσε.

Η εμφάνιση του μεταλλαγμένου ιού, που θεωρείται κατά 70% πιο μολυσματικός, οδήγησε ορισμένες χώρες να κλείσουν τα σύνορά τους με τη Βρετανία. Στην ίδια τη χώρα έχουν επιβληθεί σκληροί περιορισμοί σε κάποιες περιοχές.

Η Γουέντι Μπάρκλεϊ, μια άλλη καθηγήτρια, ειδική στην ιολογία και μέλος της NERVTAG, είπε ότι μια από τις μεταλλάξεις που παρατηρούνται στη νέα παραλλαγή του κορονοϊού αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτταρα, κάτι που ίσως να σημαίνει ότι θα παιδιά «είναι ενδεχομένως εξίσου ευαίσθητα σ’ αυτόν τον ιό όσο και οι ενήλικες».