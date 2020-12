Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: η απόφαση για τους κατηγορούμενους

Τι είπαν στις απολογίες τους ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου και ο 52χρονος ναυτικός.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας, μετά την απολογία τους και την κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή τους, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 35χρονος γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο και ο 52χρονος πρώην μάγειρας του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ» της εταιρείας «SAOS FERRIES».

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους.

Οι απολογίες

Πιο συγκεκριμένα ο 35χρονος γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου πέρασε την πόρτα του γραφείου της Ανακρίτριας στις 10.15 το πρωί, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας μάλιστα αλεξίσφαιρο γιλέκο και η απολογία του διήρκεσε μέχρι τις 12.40.

Οπως και προανακριτικά αφού αναφέρθηκε στην οικογενειακή του κατάσταση, στις σπουδές του και στην απασχόλησή του στο προξενείο, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και μάλιστα «επιφυλάχθηκε των δικαιωμάτων του».

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό για ένα έτος από τον 8ο μήνα του 2008 έως τον ίδιο μήνα του 2009 και περιγράφει ακολούθως πως απασχολείται από 8ετία ως γραμματέας στο προξενείο με καθήκοντα και διερμηνέα.

Τόνισε ακόμη ότι συνοδεύει τον πρόξενο σε όλες τις εκδηλώσεις και είναι ο σύνδεσμός του ουσιαστικά με τις αρχές και τους φορείς.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές του με τον 52χρονο ναυτικό υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι οι σχέσεις τους, που αναπτύχθηκαν όχι από δική του πρωτοβουλία αλλά του συγκατηγορούμενού του, είχαν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα λόγω της καταγωγής του.

Μιλούσαν, όπως διατείνεται, για οικογενειακά τους θέματα, για την μηχανοκίνηση και το φαγητό αλλά και για την… πανδημία του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι ερωτήθηκε γιατί απέστειλε στον 52χρονο πακέτο συνομιλίας κινητής τηλεφωνίας και αποκρίθηκε ότι το έκανε για να έχουν φιλικές επαφές.

Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι είναι άτομο χαμηλών τόνων, ότι διάγει μια ήρεμη ζωή και υποστήριξε ότι η προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση συνιστά πράξη καθαρά πολιτική και όχι προσωπική, προκύπτουσα απλά και μόνο από τη θέση που κατέχει στο Προξενείο της Τουρκίας, με στόχο να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών!

Ο μάγειρας, όπως έγραψε η «δημοκρατική», ήταν συνεργάσιμος, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει ομολογήσει τις πράξεις του από την πρώτη στιγμή.

Εχει ομολογήσει μεταξύ άλλων ότι ο 35χρονος τον στρατολόγησε και ότι του έστελνε μηνύματα μέσω της εφαρμογής «what’s up». Ο ίδιος του απαντούσε είτε με τηλεφωνικές κλήσεις είτε μέσω της εφαρμογής ενώ του έδωσε πληροφορίες για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο του 2020 δύο φορές, ενώ το Νοέμβριο υπήρξε, όπως ισχυρίστηκε, ρήξη στις σχέσεις τους διότι αντιλήφθηκε ότι ήταν επικίνδυνος.

Φέρεται ο 35χρονος να του απέστειλε μάλιστα με μήνυμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του και δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο 52χρονος, επεδίωκε να τον πείσει να στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα με παρεμφερή καθήκοντα σε πλοία της γραμμής. Υποστήριξε ότι έδωσε στον 35χρονο πληροφορίες μετά από δύο ταξίδια τον Οκτώβριο για τις ακριβείς θέσεις των πολεμικών πλοίων, τον αριθμό αυτών και τα διακριτικά που έφεραν στην πλώρη αλλά και τον αριθμό των στρατιωτών σ’ αυτά.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και ο ισχυρισμός του ότι ήταν η σύζυγος του εκείνη που τελικά τον έπεισε να αποφεύγει τον 35χρονο γραμματέα του Τουρκικού προξενείου.

Τα ίδια επιβεβαίωσε μάλιστα και σε συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε προανακριτικώς.

Ενώπιον της κ. Ανακρίτριας, παρουσία του συνηγόρου του κ. Στέλιου Αλεξανδρή, επανέλαβε ουσιαστικά τα όσα ισχυρίστηκε προανακριτικώς υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι μοναδικές πληροφορίες που διαβίβασε δύο μοναδικές φορές στον 35χρονο, ήτοι τον αριθμό των ελληνικών πολεμικών πλοίων που έπλεαν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην περιοχή του Καστελλορίζου, δεν αποτελούν κρατικά απόρρητα, καθώς μπορούσαν να γίνουν ορατά από το ευρύ κοινό της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, ήτοι η πληροφορία αυτή δεν περιοριζόταν σε συγκεκριμένο κύκλο προσώπων.

