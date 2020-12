Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: περιορισμένη η διανομή του εμβολίου της Pfizer έως τα τέλη Ιανουαρίου

Οι δηλώσεις έρχονται ώρες μετά τη θετική γνωμάτευση που έδωσε ο ΕΜΑ για το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech και την επακόλουθη έγκρισή του από την Κομισιόν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει να εκδώσει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης αυτό το μήνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19 που παρασκευάστηκε από τις εταιρείες Pfizer/BioNTech, με μια περιορισμένη διανομή να ξεκινά έως τα τέλη Ιανουαρίου, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι του Οργανισμού.

Η βοηθός του γενικού διευθυντή του Οργανισμού, η Μαριάντζελα Σιμάο, δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων ότι ο ΠΟΥ μπορεί να εκδώσει την γνωμάτευσή του για το υποψήφιο εμβόλιο της Pfizer έως το τέλος του έτους.

Η διανομή σε περιορισμένο αριθμό χωρών θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του προγράμματος COVAX, στο οποίο ηγείται ο ΠΟΥ και στοχεύει στη χορήγηση εμβολίων σε φτωχές και μεσαίου εισοδήματος χώρες, τόνισε η Σούμια Σουαμινάθαν, επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ.

Οι δηλώσεις έρχονται ώρες μετά τη θετική γνωμάτευση που έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας (ΕΜΑ) για το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, και την επακόλουθη έγκρισή του σήμερα το απόγευμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρνοντας έτσι την Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά στον μαζικό εμβολιασμό των 450 εκατομμυρίων κατοίκων της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη ξεκινήσει τους μαζικούς εμβολιασμούς με το εν λόγω εμβόλιο.