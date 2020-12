Αθλητικά

ΑΕΚ - Βόλος: Ροντέο στην Ριζούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα γκέλα για την ομάδα του Καρέρα.

Το φάντασμα της κατάρας που θέλει την ΑΕΚ να κλείνει την χρονιά με γκέλα από το 2008 και μετά (!) φάνηκε να ξορκίζεται για λίγο στην Ριζούπολη για την Ένωση, αφού η τελευταία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3' και μάλιστα με τον Τάνκοβιτς να μιμείται αυτό που κατάφερε ο Γκαρσία πριν δυο ματς κόντρα στον Απόλλωνα και να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Το γκολ αυτό ωστόσο ήταν το μοναδικό που έχει να θυμάται η Ένωση από το πρώτο ημίχρονο. Διότι αυτό που ακολούθησε ήταν μάλλον το χειρότερο φετινό της 45λεπτο.

Ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αδυναμία της ΑΕΚ να κάνει έστω και την παραμικρή ορθολογική ανάπτυξη και πήρε τον χώρο του κέντρου για το μεγαλύτερο διάστημα. Με τους φιλοξενούμενους να είναι εξαιρετικά κινητικοί και την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ να μην εκπέμπει την παραμικρή σιγουριά για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Βόλος κατάφερε να ανατρέψει πολύ γρήγορα το εις βάρος του 1-0 με σκόρερ τους δυο καλύτερους παίκτες του.



Πρώτα ο Φεράρι εκμεταλλεύτηκε το κακό διώξιμο του Τσιγκρίνκι και νίκησε με κοντινό σουτ τον Τσιντώντα στο 15' για το 1-1 ενώ στο 34', ο Ουάρντα έπιασε την κεφαλιά ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ και έκανε το 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Ο εκνευρισμός καθόρισε κάθε κίνηση της ΑΕΚ από το σημείο εκείνο και έπειτα και η μοναδική ευκαιρία που χάθηκε για τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Σιμάνσκι ήταν και η μοναδική που προήλθε έπειτα από κανονική ανάπτυξη.

Μπορεί στην επανάληψη η ΑΕΚ να μπήκε με πιο επιθετική διάθεση και με την είσοδο των Σακχόφ και Ανσαριφάρντ να κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και να έγινε απειλητική αλλά η έλλειψη σχεδίου και ορθολογικής ανάπτυξης συνέχισαν να είναι έκδηλες. Το 2-2 ήρθε έπειτα από φάση διαρκείας και κοντινό πλασέ του Ανσαριφάρντ στο 70' ωστόσο τέσσερα λεπτά αργότερα, ο κάκιστος Παουλίνιο ολοκλήρωσε την έτσι κι αλλιώς άθλια εμφάνισή του με μια κόκκινη κάρτα όταν ανέτρεψε τον εξαιρετικό Φεράρι.

Η μορφή του αγώνα συνέχισε να υποδηλώνει πως τα πάντα είναι πιθανά: η Ένωση πίεζε (δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς), ο Βόλος ήξερε πως αν χτυπούσε στα αμυντικά κενά της Ένωσης και ειδικά μετά την κόκκινη του Παουλίνιο, θα μπορούσε να προκαλέσει κι άλλα προβλήματα στους γηπεδούχους, το ματς έγινε κανονικό ροντέο. Στο 84' έμεινε και ο Βόλος με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Κολόμπο και στο 89΄ήταν ο Σακχόφ που είδε και αυτός κόκκινη για χτύπημα εκτός φάσης στον Ουάρντα!

Το ματς έμοιαζε με παιχνίδι αλάνας, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και εν τέλει το 2-2 ήταν το τελικό σκορ.