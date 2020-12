Πολιτική

Κορονοϊός - εμβόλιο: τροπολογία στη Βουλή για την έγκριση και παραλαβή του

Έχουμε φτάσει στο σημείο της αρχής του τέλους, τόνισε ο υπουργός Υγείας. Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τροπολογία κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για τη νομοθέτηση όλης της διαδικασίας που έχει σχέση με την προμήθεια των εμβολίων, με την αποθήκευσή τους, την αδειδότηση των εμβολίων από την Εθνική Αρχή Εμβολιασμού, το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού για να καταχωρούνται οι πολίτες που εμβολιάζονται, με την προτεραιοποίηση των εμβολιαζομένων κατά του κορονοϊού, με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Εμβολιασμών.

"Για εμάς στο υπουργείο Υγείας δεν τίθεται θέμα διακοπών και εορτών. Συνεχίζεται μια τεράστια προσπάθεια για τους ασθενείς με Covid 19, και για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό και με την εκστρατεία εμβολιασμού και με όλο το πλάνο αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης εμβολίων", είπε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας αναφερόμενος στην τροπολογία.

"Είναι μια προσπάθεια και μια μάχη η οποία θα διαρκέσει και τους επόμενους μήνες και ευελπιστούμε και με τη δική σας βοήθεια και του ελληνικού λαού, να ευωδοθεί με επιτυχία", είπε ο Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε: "Οι εξελίξεις είναι σημαντικές, ελπιδοφόρες. Έχουμε φτάσει στο σημείο της αρχής του τέλους, μιας τεράστιας περιπέτειας και κρίσης της δημόσιας υγείας, μιας πανδημίας που παρουσιάζεται στον κόσμο μια φορά στα 100 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμβολιάζομαστε και παύουμε να τηρούμε τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, να κρατάμε την κοινωνική αποστασιοποίηση, να προσέχουμε την υγιεινή μας, να προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει ελπίδα μπροστά μας και σε αυτό το πνεύμα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε".

"Όποιες αποφάσεις πήραμε όλο τον τελευταίο μήνα, όποιες αποφάσεις έλαβε η Εθνική Αρχή Εμβολιασμού", περιλαμβάνονται σε αυτή την τροπολογία, είπε ο Βασίλης Κικίλιας και υπογράμμισε ότι οι διατάξεις είναι σύμφωνες με την κείμενη και ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση τις αποφάσεις της ΕΕ, εκ μέρους των κρατών μελών.