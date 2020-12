Κοινωνία

Στις Φυλακές Δομοκού ο Δημήτρης Κουφοντίνας

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας εκρατείτο αρχικά στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά από τον Αύγουστο του 2018 μεταφέρθηκε στις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας Βόλου.

Στις φυλακές Δομοκού από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας του Βόλου, μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Η μεταγωγή του καταδικασθέντος βαρυποινίτη για συμμετοχή στην «17 Νοέμβρη» εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοσχεδίου το οποίο θεσπίζει την κατάργηση του δικαιώματος μεταγωγής των καταδικασμένων για τρομοκρατία στις αγροτικές φυλακές της χώρας.

Στις φυλακές Δομοκού βρίσκονται τους τελευταίους δύο μήνες και τα καταδικασμένα, για εγκληματική οργάνωση, στελέχη της Χρυσής Αυγής.