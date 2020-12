Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε το εμβόλιο της Pfizer on camera

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν, τονίζοντας ότι "δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας".

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, 78 ετών, εμβολιάστηκε σήμερα για την Covid-19, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λαμβάνοντας την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech σε νοσοκομείο του Νιούαρκ, στο Ντέλαγουερ.

Ο Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν μόλις καταστεί διαθέσιμο το εμβόλιο, τονίζοντας ότι "δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας". Απέδωσε επίσης τα εύσημα στην κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη των εμβολιασμών.

Σύμφωνα με την ομάδα μετάβασης του Μπάιντεν, η μέλλουσα κυρία των ΗΠΑ Δρ Τζιλ Μπάιντεν έλαβε και αυτή σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου.