Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Με τη Σελήνη στον Κριό, όλα αποκτούν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στη συνεχόμενη ροή της ημέρας η Σελήνη μεταβαίνει στον ενθουσιώδη Κριό και όλα αποκτούν μια μεγαλύτερη ταχύτητα. Με δύναμη και τόλμη θα μπορούσε η σημερινή μέρα να μας παρακινήσει σε βιαστικές αποφάσεις και κινήσεις κατά βάση παρορμητικές. Σίγουρα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, ίσως φέτος να μην μπορούμε να επαναλάβουμε τις συνήθειες των παραδοσιακών Χριστουγεννιάτικων ημερών. Οι ευχάριστες προετοιμασίες και η οργάνωση ίσως ενός ταξιδιού αποκτούν προφανώς έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

ΚΡΙΟΣ

Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο ίσως να σας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συγκρατήσετε την ορμή που κυρίως σας χαρακτηρίζει. Η γρήγορη εναλλαγή των γεγονότων δεν σας τρομάζει, καθώς η γνωστή σας αμεσότητα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει κάθε πρόκληση. Εξάλλου τίποτε δεν μπορεί να είναι χειρότερο για σας από την αναβλητικότητα. Τα ερωτικά σας θα μπορούσαν να σας εκπλήξουν ευχάριστα καθώς όλα οδηγούν σε πρόσωπα και συνήθειες παλιές και αγαπημένες.

ΤΑΥΡΟΣ

Η σημερινή μέρα ξυπνά αναμνήσεις και αυτό κυρίως είναι που σας οδηγεί σε μια ανάγκη απομόνωσης. Παλιές και αγαπημένες αναμνήσεις σας κατακλύζουν δημιουργώντας επιθυμίες απόδρασης από τον εξωτερικό εγκλεισμό που ζούμε όλοι αλλά και από τη δική σας εσωστρέφεια της ημέρας. Κάποια πράγματα ίσως να είναι περισσότερο εύκολα από όσο νομίζετε, και αυτό θα μπορούσατε να το δείτε να συμβαίνει και εμπράκτως στη ροή της ημέρας. Η μέρα επιφυλάσσει συναντήσεις άκρως ενδιαφέρουσες.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί και σίγουρα είναι αυτή σας η ανάγκη που σας οδηγεί πάντα σε κύκλους φιλικών συντροφιών που έχουν την τάση συνεχώς να διευρύνονται. Πολλά είναι τα ενδιαφέροντά σας, καθώς η γνωστή σας περιέργεια σάς οδηγεί συνεχώς σε νέους συλλόγους και χώρους. Με αυτά τα δεδομένα η μέρα σας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξαιρετική και θα είναι και εντελώς ήρεμη αν μέσα σε όλες αυτές τις ασχολίες δεν αμελήσετε τον ερωτικό σας σύντροφο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η επαγγελματική σας δράση το τελευταίο διάστημα δημιούργησε προφανώς τη δυνατότητα να εξελιχθείτε και να αναδειχθείτε στον κοινωνικό στίβο. Όσο όμως συνεχίζετε να κάνετε βήματα σταδιακά βλέπετε πως κάποιοι από τους συνεργάτες σας δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό σας. Οι αντιπαραθέσεις όμως δεν ωφελούν κανέναν για αυτό ίσως θα είναι μάταιο να προσπαθήσετε να τους παρουσιάσετε τη δική σας οπτική. Στα ερωτικά σας η σημερινή μέρα δεν ευνοεί τις συζητήσεις…

ΛΕΩΝ

Αν θεωρήσουμε ότι ο έρωτας αποτελεί την κινητήρια δύναμη που σας δίνει το εισιτήριο διαρκείας για συνεχόμενα ταξίδια, η σημερινή μέρα θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα από αυτά. Τα καινούρια εργασιακά δεδομένα δεν είναι καθόλου αποτρεπτικά και παρά τις συνθήκες της απαγόρευσης των μετακινήσεων εσείς έχετε όλη τη διάθεση σήμερα να κινηθείτε σε νοητικό επίπεδο και να προγραμματίσετε σχέδια, στόχους και όνειρα. Το ταίρι σας συμμερίζεται και μοιράζεται τον ενθουσιασμό σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Στον τομέα της εργασίας σας δεν αποκλείεται αυτό το διάστημα να δημιουργηθούν κάποιες επιπλέον ευθύνες που λογικά θα φέρουν αναστάτωση . Η υπαρκτή πίεση προφανώς θα μπορούσε να τεστάρει τις αντοχές σας μα τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην εργατικότητα και τον προγραμματισμό σας. Στα ερωτικά σας αρχίζει μια νέα εποχή ιδιαίτερα κινητική. Δεν αποκλείεται σήμερα να δείτε άμεσα την αλλαγή του τοπίου. Οι συνθήκες είναι ώριμες για επενδύσεις συναισθηματικής φύσεως.

ΖΥΓΟΣ

Η απόφαση να λύσετε διαλλακτικά και επικοινωνιακά τα θέματα που προφανώς υπάρχουν στις διαπροσωπικές σας σχέσεις με τον σύζυγο ή τους συνεργάτες σας, θα μπορούσαν σήμερα να έχουν κάποια ελπίδα, αν στη μεγάλη σας ανάγκη να ζείτε αρμονικά με τους γύρω σας βάζατε ως πρώτη προτεραιότητα τα δικά σας θέλω. Οι οποιεσδήποτε κινήσεις συμβιβασμού περιέχουν καταπίεση που σίγουρα θα έχουν ένα αποτέλεσμα εντελώς προσωρινό. Τα ερωτικά θέματα ίσως να σας προβληματίσουν, ειδικά σήμερα που ζητάτε υπεύθυνη αντιμετώπιση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι επαγγελματικές κινήσεις και η υπευθυνότητα, που δεν σας έλειψε το προηγούμενο διάστημα, θα μπορούσαν να σας ανταμείψουν. Η σημερινή μέρα δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για επαγγελματική αναγνώριση με άμεσες οικονομικές αποδοχές. Στο έρωτα, εκτός από τις στιγμές που διευθύνει η ανασφάλεια και ο φόβος της προδοσίας, δίνετε τα απόλυτα συναισθήματα αγάπης και πίστης και αυτό θα ήταν εντελώς άδικο να μην αναγνωριστεί από το ταίρι σας!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η ηρεμία και η στασιμότητα στον ερωτικό τομέα τις περισσότερες φορές σας προκαλεί ένα αίσθημα ατονίας που ομολογουμένως δεν σας αντιπροσωπεύει καθόλου. Τα ερωτικά καβγαδάκια θα μπορούσαν εν μέρει να αναζωπυρώσουν το πάθος αλλά κάποιες φορές θα μπορούσαν να φέρουν και τα αντίθετα αποτελέσματα. Τα ερωτικά παιχνίδια προφανώς σας συναρπάζουν αλλά κρύβουν πάντα ένα ρίσκο. Καλό θα ήταν, πριν τα προκαλέσετε, να σκεφτείτε πως αν δεν θέλετε να ποντάρετε την σχέση σας καλύτερα να αποχωρήσετε πριν τα χάσετε όλα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα οικονομικά θέματα θα μπορούσαν να μην κινούνται αρκετά γρήγορα σήμερα και αυτό είναι κάτι που δεν σας φέρνει κανένα συναίσθημα ασφάλειας. Καλό θα ήταν να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στα έξοδά σας γιατί ο χρόνος των εσόδων δεν είναι ακριβώς καθορισμένος. Στα συναισθηματικά σας εστιάζει η σημερινή μέρα, καθώς όλα δείχνουν ότι επιτέλους μετά από συνεχόμενες προσπάθειες έχετε θετικά αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν το ομολογείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η σημερινή μέρα έχει μια ιδιαίτερη δυναμική καθώς επικεντρώνεται στον τρόπο της επικοινωνιακής σας τακτικής. Είναι προφανές πως τα τελευταία γεγονότα σας έβαλαν σε προβληματισμούς σχετικά με το πώς θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τις ανάγκες σας στους ρυθμούς της εργασίας ή των οικονομικών σας που αλλάζουν. Θα ήταν χρήσιμο για σας να εκφράσετε, ειδικά στο ταίρι σας, όλο τον σκεπτικισμό σας για να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις.

ΙΧΘΥΣ

Οικονομικά θέματα προωθεί για σας η σημερινή μέρα, και αυτά με τον καλύτερο τρόπο, καθώς τα έσοδα που προβλέπονται για σας έρχονται την κατάλληλη εποχή, τώρα που ίσως αισθάνεστε τις υποχρεώσεις να σας δεσμεύουν. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δώσετε μια επιπλέον προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών σας. Στα ερωτικά σας έχετε όλη την καλή διάθεση να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση σας αφήνοντας τα κακώς κείμενα πίσω σας…

