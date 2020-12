Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Σχεδόν 320.000 οι νεκροί

Αντιμέτωπη με τρομακτική “αναζωπύρωση” της πανδημίας η χώρα. Ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια τα κρούσματα του νέου ιού.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Δευτέρα το όριο των 18 εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 έχουν πλέον ξεπεράσει τους 319.000, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα, η οποία υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς, είναι αντιμέτωπη με “τρομακτική” αναζωπύρωση της πανδημίας τον τελευταίο περίπου ενάμιση μήνα.

Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 1.658 θάνατοι και 190.972 μολύνσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα του Τζονς Χόπκινς, τα οποία εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα). Τα κρούσματα του SARS-CoV-2 ανέρχονταν σε 18.006.061.

Το νέο πολύ βαρύ ορόσημο ξεπεράστηκε ενώ οι ΗΠΑ έχουν πλέον αρχίσει εκστρατεία εμβολιασμού, μετά την άδεια κατεπείγουσας χρήσης που χορηγήθηκε στα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna.

Για να δώσει το παράδειγμα και να καθησυχάσει όσους εκφράζουν σκεπτικισμό, ο εκλεγμένος Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 78 ετών, έλαβε τη Δευτέρα, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, την πρώτη δόση ενός εμβολίου για τον νέο κορονοϊό.

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς επίσης εμβολιάστηκε την Παρασκευή, και αυτός δημόσια, όπως και πολλά κορυφαία στελέχη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Αλλά παρά το αμυδρό φως της ελπίδας που φέρνουν τα εμβόλια, οι ΗΠΑ ζουν μαύρο χειμώνα.

Πάνω από 115.000 άνθρωποι με συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας, αριθμός άνευ προηγουμένου, κατά τα δεδομένα του COVID Tracking Project.