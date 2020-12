Αθλητικά

Μέσι: είναι άθλιο να παίζεις χωρίς θεατές

Η Μπαρτσελόνα έχει πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 33 ετών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Marca», ο Λιονέλ Μέσι, εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν για τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται δίχως οπαδούς τον τελευταίο χρόνο, λόγω της πανδημίας κορονοϊού, παρομοιάζοντας την εμπειρία με μια προπόνηση.

«Είναι φρικτό, είναι άθλιο να παίζεις χωρίς θεατές. Έχει πολύ, πολύ άσχημη αίσθηση», δήλωσε ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα στο περιθώριο της απονομής του το βραβείου «Pichichi», για τον κορυφαίο σκόρερ στη LaLiga την περασμένη σεζόν. «Το να μην βλέπεις κανέναν στο γήπεδο, μοιάζει με... προπόνηση και είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις δυνατά στην αρχή ενός αγώνα».

Την εφετινή σεζόν η Μπαρτσελόνα έχει πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημά της τα τελευταία 33 χρόνια και βρίσκεται σήμερα στην 5η θέση της La Liga, μακριά από την πρωτοπόρο Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ απέτυχε να τερματίσει στην πρώτη θέση ομίλου του Champions League για πρώτη φορά από το 2006.

«Η πανδημία έχει κάνει το ποδόσφαιρο να αλλάξει πολύ και προς το χειρότερο. Μπορείς να το δεις στους αγώνες και ελπίζω ότι όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα και θα μπορέσουμε να δούμε ξανά τους οπαδούς στα στάδια και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το πρώτο παιχνίδι με φιλάθλους στην Ισπανία, θα είναι ο τελικός Κυπέλλου (Copa del Rey) που αναβλήθηκε την περασμένη σεζόν ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Αθλέτικ Μπιλμπάο και θα διεξαχθεί στις 4 Απριλίου.