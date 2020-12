Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γοργούλης: Και στην Ελλάδα αναλύονται μεταλλάξεις του ιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να αξιολογήσουμε με προσοχή τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις εργαστηριακές αναλύσεις, χωρίς πανικό, τονίζει ο Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Την αξιολόγηση με ιδιαίτερη προσοχή των επιστημονικών δεδομένων που θα προκύψουν από τις εργαστηριακές αναλύσεις, χωρίς πανικό, σχετικά με την μετάλλαξη στελέχους του ιού SARS-CoV-2 που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο συστήνει ο Βασίλης Γοργούλης, Καθηγητής Ιστολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ , υπό την καθοδήγηση του οποίου δημιουργήθηκε το ελληνικό γρήγορο τεστ ανίχνευσης της COVID-19 , μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πολλά πράγματα, αναφέρει, δεν είναι γνωστά. Τα δεδομένα που έχουμε, προσθέτει, είναι ότι έχει βρεθεί ένα νέο στέλεχος με μεταλλάξεις που εμφανίστηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία και οι Βρετανοί επιδημιολόγοι και επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. «Δεν ξέρω που βασίζουν αυτό το συμπέρασμα», τονίζει, όπως επίσης εάν το στέλεχος αυτό είναι αποτέλεσμα επιλογής (επιλέγεται το επικρατέστερο) ή ένα τυχαίο γεγονός, καθώς, όπως εξηγεί στην γενετική οι μεταλλάξεις είναι αποτέλεσμα αυτών των δύο καταστάσεων.

«Συνήθως όταν εμφανίζεται ένα νέο γεγονός υπάρχει μια αντίδραση που πολλές φορές είναι υπερτιμημένη, υπερβολική», αναφέρει ο κ. Γοργούλης. «Θα έλεγα να περιμένουμε, να αξιολογήσουμε με προσοχή τα δεδομένα , δεν χρειάζεται πανικός , είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν πριν από 11 μήνες και ως επιστημονική κοινότητα για την κατανόηση και αντιμετώπιση του ιού, αλλά και ως κοινωνία».

Πάντως μετά την ανακοίνωση για την μετάλλαξη στελέχους του νέου κορονοϊού και την μεγάλη διασπορά που παρατηρήθηκε στην Βρετανία, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη λάβει πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, παραμένουν πολλά ερωτήματα, όπως αναφέρει ο κ. Γοργούλης, τα οποία θα απαντηθούν από τους εργαστηριακούς ελέγχους, καθώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Και στην Ελλάδα αναλύονται οι μεταλλάξεις του πρώτου και δεύτερου κύματος

Ο ιός SARS-CoV-2 ενσωματώνει, όπως οι περισσότεροι ιοί, συνεχώς μεταλλαγές στο γονιδίωμα του και η εμφάνιση νέων γενετικά στελεχών αποτελεί μια αναμενόμενη διαδικασία. Όπως αναφέρει ο κ. Γοργούλης, αυτή τι στιγμή οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο παρατηρούν και καταγράφουν.

Σημειώνει ότι στο πλαίσιο της «Εμβληματικής δράσης για Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης του ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών», αναλύονται οι μεταλλάξεις του πρώτου και δεύτερου κύματος. Όλα τα δείγματα αναλύονται γενετικά «για να δούμε εάν εμφανίζονται καινούργια στελέχη του ιού».

Ο Καθηγητής εξηγεί ότι στο εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο οποίο είναι διευθυντής, κάθε νέα μετάλλαξη που εντοπίζεται, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ανάλυσης και εξετάζεται η επίδραση που μπορεί να έχει η μετάλλαξη στη δομή των πρωτεϊνών του ιού και συγκεκριμένα της πρωτεΐνης ακίδα. «Και στην Ελλάδα είμαστε στη φάση των αναλύσεων των μεταλλάξεων και θέλουμε να δούμε ποια σχέση έχουν αυτές οι μεταλλάξεις με την πρώτη μετάλλαξη που εμφανίστηκε στην Ουχάν της Κίνας. Ποια γενετική απόσταση έχει το στέλεχος που εντοπίστηκε στην Κίνα με αυτά που εμφανίζονται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο».