Κόσμος

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης

Συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ αυτών και δύο από «τους μεγαλύτερους “βαρόνους” ναρκωτικών» στην Ευρώπη.

(φωτογραφία αρχείου)

Δεκαεπτά ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες και στην Αμβέρσα διότι τους βαρύνουν υποψίες ότι διακινούσαν κοκαΐνη σε διεθνές επίπεδο, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι γερμανικές διωκτικές Αρχές, που συνέβαλαν σε επιχείρηση ευρείας κλίμακας την οποία διεξήγαγαν οι βελγικές ομόλογές τους.

Δύο από τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν, ένας άνδρας με υπηκοότητα Αλβανίας, 34 ετών, κι ένας άνδρας με υπηκοότητα Λετονίας, 35 ετών, ήταν ανάμεσα στους «μεγαλύτερους βαρόνους των ναρκωτικών στην Ευρώπη», κατά τη γερμανική Αστυνομία. «Χάρη σε πληροφορία της βαυαρικής Αστυνομίας», οι βελγικές Αρχές συνέλαβαν «δεκαεπτά πρόσωπα», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του ομόσπονδου κρατιδίου της Βαυαρίας.

Η επιχείρηση έγινε σε περίπου είκοσι ακίνητα, στις πόλεις της Αμβέρσας και των Βρυξελλών. «Κατασχέθηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ και 187 κιλά κοκαΐνης», διαβεβαίωσε η βαυαρική Αστυνομία. Τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν φέρονται να ανήκουν σε εκτενές δίκτυο που διακινεί κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη.

Η έρευνα άρχισε όταν «βρέθηκαν σχεδόν 200 κιλά κοκαΐνης σε δέκα βαυαρικά σούπερ μάρκετ το 2017», σύμφωνα με την Αστυνομία της Βαυαρίας. Η έρευνα αυτή ήδη οδήγησε στην καταδίκη, το 2018, δεκατεσσάρων προσώπων, κατά τις γερμανικές Αρχές. Πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η βαυαρική Αστυνομία, οι διακινητές έφερναν τα ναρκωτικά μέσω του λιμανιού της Αμβέρσας, κρυμμένα μέσα σε κιβώτια με μπανάνες.

Η Αμβέρσα, μέσω του λιμένα της οποίας διακινούνται τα περισσότερα εμπορεύματα στην Ευρώπη, εξαιρουμένου μόνο αυτού του Ρότερνταμ, θεωρείται η σημαντικότερη πύλη εισόδου της κοκαΐνης στη “Γηραιά Ήπειρο”, εξαιτίας των ισχυρών εμπορικών δεσμών της με τη Νότια Αμερική.

Κοκαΐνη διακινείται συχνά κρυμμένη σε φορτία με φρούτα ή στα τοιχώματα εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων κυρίως από τη Βραζιλία, τον Ισημερινό και την Κολομβία.