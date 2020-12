Οικονομία

ΓΣΕΕ: εκατοντάδες καταγγελίες για μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων

Ο Δ. Καραγεωργόπουλος, έκανε λόγο για περιπτώσεις που εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα που κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με επιστράτευση μπράβων.