Συγκλονίζει Ελληνίδα γιατρός: Τα Χριστούγεννα να διασπείρουμε αγάπη, όχι κορονοϊό

Πνευμονολόγος του Νοσοκομείου «Σωτηρία» περιγράφει τον καθημερινό αγώνα των υγειονομικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και τη συμπαράσταση και υποστήριξη προς τους ασθενείς, ειδικά τις εορταστικές ημέρες.

Φέτος, τα Χριστούγεννα και η περίοδος των γιορτών θα είναι διαφορετικές από κάθε άλλη χρονιά. Παιδικές φωνούλες με κάλαντα δεν θα ακουστούν, δρόμοι γεμάτοι κόσμο στους κεντρικούς δρόμους κάθε πόλης και χωριού, αγκαλιές, φιλιά και μεγάλα οικογενειακά τραπέζια δεν θα πραγματοποιηθούν υπό το πρίσμα των επιδημιολογικών αριθμών και των στατιστικών δεδομένων σχετιζόμενων με τον νέο κορονοϊό. Και ενώ για όλους μας, οι λαμπερές αυτές μέρες συνιστούν μια ευκαιρία να βρεθούμε με τους αγαπημένους μας, να ανταλλάξουμε ευχές, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά, ξεφεύγοντας από το άγχος της καθημερινότητας, τη λάμψη και τη μαγεία φαίνεται να την κλέβει από τη ζωή όλων μας ο νέος ιός, ο οποίος αν και καταγράφει λίγο περισσότερο από δέκα μήνες ζωής, έχει κατορθώσει να διαμορφώσει νέες συνθήκες διαβίωσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Αυτές τις γιορτές να διασπείρουμε απλόχερα την αγάπη και όχι τον ιό

Η δρ Σταματούλα Τσικρικά, πνευμονολόγος του Νοσοκομείου αναφοράς covid 19 «Σωτηρία» και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τον καθημερινό αγώνα των υγειονομικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και τη συμπαράσταση και υποστήριξη προς τους ασθενείς, ειδικά τις εορταστικές ημέρες. Παράλληλα, δίνει χρήσιμες συμβουλές ώστε «αυτές τις γιορτές να διασπείρουμε απλόχερα την αγάπη και όχι τον ιό».

Στη μάχη με την covid-19 βρίσκουν τα φετινά Χριστούγεννα τους επαγγελματίες υγείας, εφημερεύοντας για μία ακόμα φορά στο καθήκον, στα τμήματα των επειγόντων περιστατικών, των νοσοκομειακών κλινικών, καθώς και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. «Στα νοσοκομεία αναφοράς covid 19 για πρώτη φορά, ο 'Αγιος Βασίλης δε φορά κόκκινη στολή, σκούφο και καλογυαλισμένες μπότες, αλλά ολόσωμη άσπρη στολή με ιατρικό σκούφο, γάντια, προσωπίδα και ποδονάρια. Τα δικά μας χριστουγεννιάτικα δέντρα δεν στολίστηκαν με πολύχρονες μπάλες και λαμπάκια όπως τα προηγούμενα έτη, αλλά με ιατρικές μάσκες ως αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της εργασίας, αλλά και της προσωπικής μας ζωής», αναφέρει η δρ Σταματούλα Τσικρικά.

Δε θα αφήσουμε κανέναν να αισθανθεί μόνος και απομονωμένος

«Ο ρόλος μας πιο σημαντικός και συμβολικός για τους ασθενείς μας από κάθε άλλη φορά», αναφέρει η κ. Τσικρικά. «Εκτός από τους καθημερινούς θεραπευτές και φροντιστές της υγείας, οι οποίοι τους χορηγούν μετρημένες δόσεις φαρμάκων και ορών, αυτά τα Χριστούγεννα θα τους χορηγήσουμε υπέρογκες δόσεις αγάπης, χαράς, αισιοδοξίας και ελπίδας, ενώ θα σταθούμε δίπλα τους ως τα αγαπημένα μέλη της οικογένειας τους, τα οποία δεν δύναται να τους επισκεφτούν στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων αποφυγής της διασποράς του ιού. Δε θα αφήσουμε κανέναν να αισθανθεί μόνος και απομονωμένος. Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας θα αποτελέσουμε τον συνδετικό κρίκο επαφής με τους δικούς τους, έτσι ώστε να καταφέρουν να τους δουν και να τους ακούσουν με λόγια αγάπης και εγκάρδιες ευχές για ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στο σπίτι».

Χρήσιμες συμβουλές προστασίας

Και ενώ, όπως αναφέρει, «εμείς, οι επαγγελματίες υγείας θα είμαστε μακριά από τις δικές μας οικογένειες και το γιορτινό τραπέζι, οι υπόλοιποι ας προστατεύσουν συνειδητά τους εαυτούς τους και τους αγαπημένους τους με ένα σχήμα ιδιαίτερα οξύμωρο και πρωτόγνωρο. Μένοντας μακριά τους μόνο σωματικά και όχι στην ψυχή και στο πνεύμα! Ας σκορπίσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ζωής διατηρώντας την απαιτούμενη σωματική απόσταση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του ιού, αλλά ταυτόχρονα ενισχύοντας υπέρμετρα τη συναισθηματική εγγύτητα και ενίσχυση των ψυχικών δεσμών μας για τον συνάνθρωπό μας».

Στο γιορτινό τραπέζι επιτρέπονται έως 9 άτομα που προέρχονται από δύο οικογένειες. Τα άτομα της ομάδας θα πρέπει να ακολουθούν τα ίδια μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν τις συναντήσεις με άτομα εκτός αυτής της ομάδας. Άτομα με θετικό διαγνωστικό τεστ ή με συμπτώματα λοίμωξης COVID-19, καθώς και άτομα που έχουν τεθεί σε περιορισμό λόγω επαφής υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις, ανεξάρτητα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση. Εάν είναι απαραίτητη η συνεύρεση με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συστήνεται οι «επισκέπτες» να έχουν εκ των προτέρων αυτοπεριοριστεί (από επαφές) κατά το δυνατόν προληπτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στα ευπαθή άτομα.

Για λόγους αποφυγής περαιτέρω διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, θα πρέπει να τηρούνται πιστά τα μέτρα προστασίας.

Σε όλες τις συναθροίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα φυσικής απόστασης, χρήσης μάσκας, υγιεινής χεριών, αναπνευστικής υγιεινής, μειωμένης παραμονής σε κλειστούς χώρους και επαρκούς και συστηματικού αερισμού του χώρου.