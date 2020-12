Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Εκατοντάδες νεκροί σε μία μέρα

Ασύλληπτοι είναι και πάλι οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν στην Γερμανία, όπου ο κορονοϊός συνεχίζει να "θερίζει" εκατοντάδες ζωές καθημερινά.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 19.528 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.530.180, δείχνουν σήμερα Τρίτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Παράλληλα 731 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 27.006 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.