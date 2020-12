Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: είναι πολλά τα 9 άτομα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, εξέφρασε την άποψη ότι όσοι υγειονομικοί δεν εμβολιαστούν, δεν θα πρέπει να εργάζονται σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής.

Την άποψη ότι οι υγειονομικοί δεν πρέπει να εργάζονται σε νοσοκομεία πρώτης γραμμής χωρίς να έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό εξέφρασε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

«Σε κάθε νοσοκομείο φτιάξαμε τις λίστες των γιατρών που θα εμβολιαστούν. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς το 45% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει δηλώσει ότι θα εμβολιαστεί. Αυτή όμως ήταν η πρώτη λίστα. Ακολουθεί και δεύτερη λίστα με τους υπόλοιπους. Δεν πρέπει ένας γιατρός ή νοσηλευτής να εργάζεται στα νοσοκομεία αν δεν έχει εμβολιαστεί. Επειδή όμως ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά πρέπει ο καθένας να το κάνει συνειδητά. Θα πρέπει το υπουργείο Υγείας να ξεκινήσει καμπάνια για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά στη μετάλλαξη που εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κ. Παγώνη ανέφερε ότι απαιτείται ψυχραιμία, καθώς και οι κορονοϊοί και οι υπόλοιποι ιοί έχουν μεταλλάξεις. «Προς το παρόν δεν έχουμε στοιχεία ότι η μετάλλαξη δημιουργεί πρόβλημα στα εμβόλια ούτε ότι προσβάλλει τα παιδιά. Υπάρχει μια επιθετικότητα γύρω στο 75% για τους μεγαλύτερους, αλλά κι αυτό ακόμα εξετάζεται», επισήμανε.

Πρόσθεσε δε ότι αν ο ιός είναι πιο μεταδοτικός, «πρέπει να πάρουμε περισσότερα μέτρα και να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ελπίζουμε ότι η μετάλλαξη δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Ήδη στα αεροδρόμια έχουν πάρει μέτρα, η καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στις 10 μέρες».

Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown, αλλά και των σκληρότερων μέτρων που έχουν ληφθεί στη Δυτική Αττική και στην Κοζάνη. «Αν χρειαστεί θα πάρουμε περισσότερα μέτρα, όπως επέκταση του lockdown, γιατί έχουμε μεγάλη αύξηση του ιϊκού φορτίου και δεν παρατηρείται μόνο στην Αττική και στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι νωρίς να πούμε αν θα ανοίξουμε στις 7 Ιανουαρίου. Η Δυτική Αττική έχει πολύ υψηλό ιικό φορτίο. Άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, γυρίζουν μετά την υπόλοιπη Αττική. Τα σκληρότερα μέτρα στη Δυτική Αττική μπορεί να συνεχιστούν και μετά την Παρασκευή».

Τέλος, αναφορικά με την περίοδο των εορτών, δήλωσε ότι η ενδοοικογενειακή μετάδοση προκαλεί ανησυχία υπογραμμίζοντας ότι «το όριο των 9 ατόμων για τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια είχε ανακοινωθεί πριν ένα μήνα. Τότε πιστεύαμε ότι θα είχαμε μεγαλύτερη μείωση κρουσμάτων, αλλά δε συνέβη. Μια οικογένεια και κανένας άλλος θα πρέπει να είναι στο ρεβεγιόν».

