“Αστέρι της Βηθλεέμ”: Μαγικές εικόνες και βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο

H Γη σε μια σπάνια ευθυγράμμιση του Δία και του Κρόνου. Καθηλωτικές οι εικόνες που έρχονται από όλο τον κόσμο...

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, που έχει να συμβεέι εδώ και τέσσερις αιώνες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες όσοι κοίταξαν τον ουρανό προς τα νοτιοδυτικά στο Βόρειο Ημισφαίριο και μια ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα.

Οι δύο από μεγαλύτεροι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, ο Κρόνος και ο Δίας πλησίασαν ο ένας τον άλλον και φάνηκαν να συναντιούνται σε μια ουράνια εκδήλωση που οι αστρονόμοι την αποκαλούν «Μεγάλη σύζευξη».

Ο συνδυασμός των δύο πλανητών φέτος συνέπεσε με το χειμερινό ηλιοστάσιο , όταν ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση νοτίως του ισημερινού οπότε παρατηρείται η μικρότερη ημέρα του χρόνου και ορίζεται ως η επίσημη έναρξη του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Το ιδιαίτερα σπάνιο «πάντρεμα» των πλανητικών γιγάντων Δία και Κρόνου στον ουρανό της Γης, πραγματοποιείται περίπου μία φορά κάθε 20 χρόνια. Αλλά η τελευταία φορά που ο Δίας και ο Κρόνος ήταν κοντά ήταν το 1623, και αυτό το πέρασμα δεν ήταν ορατό από τα περισσότερα μέρη της Γης.

Το θεαματικό αυτό αστρονομικό φαινόμενο, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στο γήινο νυχτερινό ουρανό εδώ και αιώνες. Στην πραγματικότητα βέβαια ο Κρόνος θα βρίσκεται τουλάχιστον 730 εκατομμύρια χιλιόμετρα πίσω από τον Δία, ο οποίος θα απέχει 890 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Η τελευταία ορατή μεγάλη σύζευξη συνέβη πολύ πριν από τα τηλεσκόπια το 1226, στα μισά της κατασκευής του καθολικού καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

Η φωτεινότητα των δύο πλανητών στον ουρανό έχει προκαλέσει συζητήσεις για το αν ήταν το «χριστουγεννιάτικο αστέρι» που η Καινή Διαθήκη περιγράφει ότι καθοδήγησε τους τρεις μάγους στο μωρό Ιησού.