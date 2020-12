Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Να μαζευτούμε μεσημέρι και όχι βράδυ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Με ποιον κωδικό θα πάμε στα εορταστικά τραπέζια. Αυξημένοι έλεγχοι στις γιορτές. Τι θα γίνει με το εμβόλιο, πότε θα εξεταστεί χαλάρωση των μέτρων.

Τον κωδικό μετακίνησης «6» θα στείλουμε παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, για να πάμε στα τραπέζια, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που απηύθυνε εκ νέου έκκληση «να μην ανοίξουμε πολύ τον κύκλο, να δούμε αυτούς που λίγο πολύ βλέπουμε ούτως ή άλλως».

Ο Στέλιος Πέτσας αναγνώρισε ότι όλα τα χρόνια της κρίσης έπεσε το εισόδημα, καθώς και ότι «η πανδημία ήταν ένα τροχοπέδη κι έτσι πάμε πίσω από την ανάκαμψη», σημείωσε ότι, «το Κράτος έχει σταθεί αρωγός, όσο μπορούσε, κι ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα».

Σχετικά ωστόσο, με τη δυνατότητα να κατατεθούν νωρίτερα τα επιδόματα, είπε πως δεν διαφαίνεται δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας καταβολής τους και διαβεβαίωσε πως «θα μείνουμε στις ανακοινώσεις της κ.Μιχαηλίδου».

Το «στοίχημα» του εμβολιασμού

«Δεν είναι ο αριθμός που θέλουμε, είναι όμως αυτός που έχουμε σίγουρα», είπε για τις πρώτες δόσεις του εμβολίου που θα παραλάβει σε λίγες μέρες η χώρας μας και εξήγησε ότι, «λόγω της μεγάλης ζήτησης, οι παραδόσεις είναι λίγες για να φτάσουν σε όλες» και συμπλήρωσε πως «σταδιακά θα έρχονται εμβόλια από άλλες εταιρείες και έτσι θα προχωρήσει ο εμβολιασμός», διευκρινίζοντας πως «είναι 11-12 εταιρείες που κάνουν ένα ράλι για να προλάβουν να έχουν τα εμβόλια στην ώρα τους».

Όπως όμως τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «το κρίσιμο είναι να δουλέψει ο μηχανισμός που έχουμε φτιάξει. Θα τσεκαριστεί τις επόμενες μέρες κι ελπίζουμε να δουλέψει».

Όσο αφορά στη διανομή του εμβολίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που είχε πει να γίνει το εμβόλιο δημόσιο αγαθό και παραδέχθηκε πως, «πήγαμε σε συλλογική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έρχεται σε καθυστέρηση, συγκριτικά με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, γι’ αυτό και πρέπει να επιταχύνει» και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι, «από Φεβρουάριο να καλυφθεί το κενό».

Ειδικά όμως για μεμονωμένης παραγγελίας από ελληνικής πλευράς, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει σκέψη για εθνική, αλλά για κοινοτική ενέργεια κι έτσι ελπίζουμε να καλυφθεί το κενό».

«Περισσότεροι έλεγχοι στις γιορτές»

Κληθείς να διευκρινίσει τα τυχόν σκληρότερα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για την Πρωτοχρονιά, είπε πως «πιο σκληρά μέτρα έχουν να κάνουν με τα υφιστάμενα», κάνοντας σαφές πως «όποιος κυκλοφορεί μετά τις 22:00 την παραμονή των Χριστουγέννων θα τον σταματήσει η Αστυνομία», με εξαίρεση βέβαια τους εργαζόμενους.

Έτσι, όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, για τις γιορτές, σχεδιάζονται «περισσότεροι έλεγχοι» και όχι «άλλα μέτρα» και κάλεσε τους πολίτες να μαζευτούν μεσημέρι κι όχι βράδυ με τις οικογένειές τους.

«Επανεξέταση των μέτρων μετά τις 7 Ιανουαρίου»

Διαφωνώντας ότι ο ΕΟΔΥ δεν έχει επιδημιολογική εικόνα της χώρας, εξήγησε ότι η διενέργεια τεστ έχει να κάνει με δύο παράγοντες: το να μην το κάνει κάποιος χωρίς λόγο και η διαθεσιμότητά τους. «Πρέπει να υπάρχει περιοδικότητα στα τεστ», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Αν τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν άλλα από αυτά της γενικής χώρας , τότε μπορεί να πάμε σε μέτρα τύπου τοπικό lockdown», επανέλαβε και είπε πως «ευτυχώς, τις τελευταίες μέρες πάμε καλά».

Ερωτηθείς για χαλάρωση των μέτρων σε «πράσινες» περιοχές, όπως η Αλόννησος, ξεκαθάρισε πως «μέχρι τις 7 Ιανουαρίου ακολουθούμε τα μέτρα και μετά ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε φάση να απελευθερώσουμε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες».

«Ακούμε τους ειδικούς: όλοι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή», είπε σχολιάζοντας την αρνητική τάση στο να εμβολιαστούν κάποιοι, ενώ ειδικά για τις αμφιβολίες που αποτυπώθηκαν από τους υγειονομικούς, είπε πως «αν είναι γυναικολόγος ή ορθοπεδικός, τότε καλά κάνει και ρωτάει τον επιδημιολόγο» και τόνισε ότι «έχει σημασία η ενημέρωση, γι’αυτό και καθιερώσαμε από χθες την ενημέρωση».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως «ποτέ δεν έχουμε λάβει αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή».