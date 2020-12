Οικονομία

Στουρνάρας: στις διοικήσεις των τραπεζών η πρόταση για την Bad Bank

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, μέσω της Bad Bank θα αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες.

Την πρόταση της για τη δημιουργία μίας Εταιρείας Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Management Company) η οποία θα μπορούσε να απορροφήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια 40 δις ευρώ καταθέτει σήμερα, Τρίτη, στις διοικήσεις των τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως απεκάλυψε ο διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας χθες στο πλαίσιο κλειστής συνάντησης εργασίας NPL Summit, που διοργάνωσε η Ethos Group.

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας η ευθύνη πλέον για την προώθηση και την υλοποίηση της AMC έχει περιέλθει στην Κυβέρνηση και τις τράπεζες, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία, παράλληλα με το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων "ΗΡΑΚΛΗΣ" μέσα στο 2021.

Ο διοικητής της ΤτΕ προσέθεσε ότι αντίστοιχες εταιρείες έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία), επισημαίνοντας ότι η Asset Management Company (AMC) θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις δύο σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες:

Tο υψηλό επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Tο υψηλό ποσοστό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών

με το ελάχιστο δυνατό κόστος για όλους τους εμπλεκομένους.

Αναφερόμενος στην λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και πιστώσεων (servicers) ο κ, Στουρνάρας υπογράμμισε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ΝPEs, αλλά και στην εξυγίανση των επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η αγορά που έχει δημιουργηθεί αγγίζει τα 90 δισ ευρώ και σε αυτή μετέχουν 25 εταιρείες που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το Νόμο 43534/2015, ενώ εκκρεμεί η έκδοση μίας ακόμη άδειας.

Από αυτές οι 14 έχουν ήδη αναλάβει τη διαχείριση κάποιου πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ενδεικτικό του βαθμού συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει την αγορά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο διοικητής της ΤτΕ, αποτελεί το γεγονός ότι 7 από τις εταιρείες έχουν αναλάβει το 95% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν διατεθεί από τις τράπεζες .

Συμμετέχοντας στην ίδια συνάντηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Greece και Πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, κ. Τάσος Πανούσης εστίασε από την πλευρά του στα προβλήματα που θα προκαλέσει στην αγορά των τιτλοποιήσεων η παρατεταμένη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και πρότεινε να επεκταθεί το πρόγραμμα επιδότησης δανείων "ΓΕΦΥΡΑ" και στους Ελεύθερους Επαγγελματίες & Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.

Ο κ. Πανούσης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η πολύμηνη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της πανδημίας δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην προσπάθεια εξυγίανσης των ισολογισμών τους. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, επηρεάζεται αρνητικά ο ρυθμός των ανακτήσεων και των ρυθμίσεων, με ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο στις τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και σε αυτές που προγραμματίζονται, μέρος των οποίων φέρει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Για το ίδιο ζήτημα ο κ. Πανούσης τόνισε ότι η επανέναρξη των πλειστηριασμών δεν είναι αυτοσκοπός αφού στόχος των Εταιρειών Διαχείρισης είναι οι βιώσιμες ρυθμίσεις και οι συναινετικές λύσεις (amicable solutions) με τους δανειολήπτες.

Πρόσθεσε επίσης ότι μέσα στο 2020 οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν προχωρήσει -σε μη τραπεζικά χαρτοφυλάκια- ρυθμίσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, σε πάνω από 70.000 δανειολήπτες, συμπεριλαμβάνοντας και λύσεις με αφέσεις χρέους.

Αναφορικά με τα νέα κόκκινα δάνεια που θα προκαλέσει η πανδημία, ο κ. Πανούσης εκτίμησε ότι θα είναι της τάξης των 7 - 8 δισ. ευρώ.