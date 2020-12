Κοινωνία

Αστυνομικός δεν έκοψε πρόστιμο σε ανάπηρη που βγήκε να δει στολισμένη την Αθήνα

Η συγκινητική εξήγηση του αστυνομικού για το περιστατικό.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στα social media η ανάρτηση που έκανε ένας αστυνομικός σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησε σε ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρία, το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει, σταμάτησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία ηλικιωμένη. Ήταν μόνη και στη θέση του συνοδηγού είχε πατερίτσα. Όταν της ζήτησε να δει το SMS ή το έντυπο μετακίνησης, εκείνη του εξήγησε ευγενικά πως βγήκε για μία βόλτα προκειμένου να δει την Αθήνα στολισμένη.

Ο αστυνομικός δεν στάθηκε στο “γράμμα του Νόμου” και δεν της επέδωσε κλήση, επιβάλλοντας πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση. Αρκέστηκε σε μία σύσταση και της ευχήθηκε “χρόνια πολλά”.

Δείτε την ανάρτηση του αστυνομικού, η οποία συγκέντρωσε επαινετικά σχόλια από πολλούς χρήστες του διαδικτύου:

«Σήμερα σταμάτησα για έλεγχο ηλικιωμένη με το όχημά της. Είχε πατερίτσα δίπλα της, στην πλευρά του συνοδηγού. Της ζήτησα να δω μήνυμα ή έντυπο μετακίνησης. Μου είπε ευγενέστατα “δεν πολυβγαίνω απ’ το σπίτι, δεν μπορώ να περπατήσω, βγήκα γιατί ήθελα να δω την Αθήνα στολισμένη. Το έγραψα και στο χαρτί, ορίστε”.

Και πράγματι άμα μπορείτε να δείτε στη κουνημένη φωτογραφία, έχει τικάρει το Β6 “Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου” και δίπλα σε αυτό πρόσθεσε γραπτώς “μια βόλτα για να δω τη στολισμένη Αθήνα”.

Αυτό που έκανε η κυρία φυσικά δεν το προβλέπει ο νομοθέτης. Δεν προβλέπει το γράμμα του Νόμου «παίρνουμε το αμάξι μας για να δούμε την Αθήνα στολισμένη»! Οπότε η μετακίνησή της ήταν άσκοπη. 300 ευρώ είναι το πρόστιμο που έχει οριστεί.

Της έκανα συστάσεις, ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και την άφησα να πάει στο καλό. Ούτως ή άλλως δεν θα κατέβαινε από το όχημά της, δηλαδή επί της ουσίας δεν υπήρχε περίπτωση να κόλλαγε κάποιον ούτε να κολλούσε από κάποιον. Με την Ερμού εδώ και λίγες μέρες να είναι φίσκα από κόσμο...»