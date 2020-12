Life

“All Star Your Face Sounds Familiar”: Η Μπέττυ Μαγγίρα για τη συμμετοχή της στο σόου του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποκλειστικά στο "Πρωινό". Πώς αποφάσισε να συμμετέχει ξανά στο λαμπερό σόου του ΑΝΤ1 και τι λέει για τους ταλαντούχους συμπαίκτες της.