Life

“Special Report”: Ανασκόπηση του 2020 που “σημαδεύτηκε” από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τάσος Τέλλογλου, Αντώνης Φουρλής και Μαρία Σαράφογλου παρουσιάζουν την ανασκόπηση μιας ιστορικής χρονιάς, κατά την οποία ο πλανήτης ήρθε αντιμέτωπος με την πανδημία.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2020, o Τάσος Τέλλογλου, ο Αντώνης Φουρλής και η Μαρία Σαράφογλου παρουσιάζουν την ανασκόπηση μιας ιστορικής χρονιάς, κατά την οποία ο πλανήτης ήρθε αντιμέτωπος με μία πανδημία που στοίχισε ανθρώπινες ζωές, ανέτρεψε την καθημερινότητα όπως τη γνωρίζαμε, και άλλαξε τα σχέδια όλων.

Για μία ολόκληρη χρονιά, οι δημοσιογράφοι, η σκηνοθετική ομάδα και η παραγωγή του «Special Report» συνέχισαν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να ερευνούν, να ταξιδεύουν εντός κι εκτός συνόρων και να κάνουν ρεπορτάζ σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στα σημαντικότερα ερωτήματα που προέκυψαν γύρω από ζητήματα που μας αφορούν όλους.

Μοναδικές εικόνες από τα πρώτα χωριά που μπήκαν σε καραντίνα στη χώρα, αλλά και μέσα από τα εργαστήρια όπου προετοιμαζόταν το εμβόλιο, συγκινητικές μαρτυρίες από ασθενείς και υγειονομικούς της πρώτης γραμμής, ένα ταξίδι με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κρίση στον Έβρο, μία μουσική ιδιοφυία επτά ετών, είναι μερικά από τα αποκλειστικά θέματα τα οποία χαρακτήρισαν τη χρονιά του «Special Report».

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr