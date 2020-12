Παράξενα

Άγιος Βασίλης μπλέχτηκε σε καλώδια ηλεκτροδότησης (βίντεο)

Από καλώδια ηλεκτροδότησης βρέθηκε κρεμάμενος ένας Άγιος Βασίλης, που χρειάστηκε..βοήθεια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Νότια Καλιφόρνια, όπου ένας Άγιος Βασίλης μπλέχτηκε σε καλώδια ενώ έκανε αλεξίπτωτο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που χρειάστηκε να κόψουν το ρεύμα για να τον σώσουν.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του Άγιου Βασίλη που θα πετούσε από ψηλά γλυκά στα παιδιά της περιοχής.

Στην ουσία εγκλωβίστηκε στα καλώδια, χωρίς όμως να τραυματιστεί.

Φυσικά το θέαμα τράβηξε την προσοχή των κατοίκων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης περίπου 200 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, όμως δεν πήρε πολύ ώρα.