Οικονομία

Βρετανία: ανάπτυξη ρεκόρ το Γ΄ τρίμηνο του έτους

Την ίδια στιγμή όμως το δημόσιο χρέος εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ, των τελευταίων 48 χρόνων.

Η οικονομική ανάκαμψη της Βρετανίας μετά την κατάρρευση που υπέστη λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού ήταν ελαφρώς ταχύτερη, σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα οποία υποδεικνύουν επίσης ότι ο κρατικός δανεισμός σημείωσε άλμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με ρυθμό-ρεκόρ 16% το τρίτο τρίμηνο –ο ρυθμός αυτός είναι αναθεωρημένος προς τα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση, που ήταν 15,5% – αλλά και πάλι, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμιστεί η βουτιά κατά 18,8% της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου, όταν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας τελούσε υπό αναστολή.

Η εθνική στατιστική υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε επίσης ότι η Βρετανία δανείστηκε ποσό-ρεκόρ 241 δισεκ. λιρών (323 δισεκ. δολαρίων) τους πρώτους οκτώ μήνες του οικονομικού έτους, ή σχεδόν 190 δισεκ. λίρες πάνω από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε σχεδόν στα 2,1 τρισεκ. λίρες, ή στο 99,5% του ετήσιου ΑΕΠ, φθάνοντας στο υψηλότερο ποσοστό από το 1962, σύμφωνα με την ONS.