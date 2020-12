Κοινωνία

Πήγε να φτιάξει καφέ και “ισοπέδωσε” τη γειτονιά (εικόνες)

Άγιο είχε η γυναίκα που αντί για να φτιάξει καφέ προκάλεσε έκρηξη μέσα στο σπίτι της, προκαλώντας ζημιές και στη γειτονιά.

Ρεπορτάζ: Λάζος Μαντικός

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στη Λιοσίων, το πρωί της Τρίτης.

Η έκρηξη προκλήθηκε από γκαζάκι, όταν μία γυναίκα έβαλε καφέ να βράσει. Το ότι άφησε τον καφέ και πήγε στο διπλανό δωμάτιο της έσωσε όπως φαίνεται τη ζωή, αφού η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σπίτι της.

Εκτός όμως, από το σπίτι, ζημιές προκλήθηκαν από τα θραύσματα των τζαμιών της και στη γειτονιά, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Η γυναίκα και η κόρη είναι καλά στην υγεία τους, αν και σοκαρισμένοι και μεταφέρθηκαν προληπτικά στον Ευαγγελισμό.

Από την έκρηξη δεν υπήρξε τραυματίας, παρά το ότι τα θραύσματα έφτασαν στο δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, όταν όμως έφτασαν δεν υπήρχε φωτιά.