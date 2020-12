Life

“Κολάζει” η σύντροφος του Ρονάλντο (εικόνες)

Η Χεορχίνα φωτογραφήθηκε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο φορώντας μόνο τα εσώρουχα της και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Απομένουν λίγες ώρες για να γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα και ο στολισμός σε κάθε σπίτι μας επιτρέπει να ξεχάσουμε για λίγο τη σκληρή πραγματικότητα.

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα, αποφάσισε να μας δείξει το στολισμένο σπίτι τους και να βάλει φωτιά στις αντρικές φαντασιώσεις….

Ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες της δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, φορώντας κόκκινα εσώρουχα και το αποτέλεσμα είναι χάρμα οφθαλμών.