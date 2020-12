Πολιτισμός

Αρχαιολόγοι εικάζουν ότι βρήκαν καρφί από τη Σταύρωση του Χριστού (εικόνες)

Που και πως έγινε η ανακάλυψη, την οποία οι ίδιοι χαρακτηρίζουν σπουδαία...

Μία εκπληκτική ανακάλυψη φαίνεται πως έκαναν αρχαιολόγοι στην Τσεχία. Η ανακάλυψη έγινε σε μυστικό τούνελ μοναστηριού, όπου εντοπίστηκε ένα κομμάτι μέταλλο.

Οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι ίσως πρόκειται για ένα από τα καρφιά που χρησιμοποιήθηκαν για να καρφωθεί ο Ιησούς Χριστός στον ξύλινο σταυρό.

Το μεταλλικό κομμάτι εικάζεται ότι βρίσκεται εκεί από τον 14ο αιώνα. Το τούνελ είχε θαφτεί και όταν ανοίχτηκε πάλι διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κι άλλη είσοδος, στην οποία βρέθηκε το μεταλλικό αυτό αντικείμενο.

Το εύρημα θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν είναι όντως καρφί που χρησιμοποιήθηκε για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού.