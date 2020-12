Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΟΥ: συνεδρίαση για τη μετάλλαξη στελέχους του ιού

Ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία για να καθοριστεί εάν η νέα μετάλλαξη μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα συγκαλέσει συνεδρίαση των μελών του για να συζητήσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση του νέου, πιο μολυσματικού στελέχους του κορονοϊού που εμφανίστηκε στη Βρετανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού του τμήματος.

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση αυτή.

«Ο περιορισμός των ταξιδιών για να ανακοπεί η εξάπλωση είναι μια φρόνιμη κίνηση έως ότου έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες για απαραίτητα προϊόντα και τα απαραίτητα ταξίδια θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι δυνατά», ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε σε ανάρτησή του Twitter, παροτρύνοντας την εφαρμογή αυξημένων προληπτικών μέτρων.

Ο Οργανισμός έχει προειδοποιήσει να μην δημιουργείται μεγάλος πανικός αναφορικά με τη μετάλλαξη αυτή, σημειώνοντας ότι αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι στην εξέλιξη μιας πανδημίας και επαίνεσε τη Βρετανία για τον εντοπισμό της. Σε χθεσινή ανακοίνωση, ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία για να καθοριστεί εάν η νέα μετάλλαξη μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, λέγοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.