Αθλητικά

Κορονοϊός - Ροναλντίνιο: Στην Εντατική η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αγωνία του για τη “μάχη” της μητέρας του με την COVID-19, μοιράστηκε ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής μέσω των social media.

(φωτογραφία αρχείου)

Στην Εντατική με αναπνευστικά προβλήματα, νοσηλεύεται η μητέρα του Ροναλντίνιο. Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής έκανε γνωστή την είδηση στα social media.

«Αγαπητοί μου φίλοι, η μητέρα μου έχει κορονοϊό και είμαστε στη μάχη για να τον ξεπεράσει. Βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και λαμβάνει όλη την δυνατή φροντίδα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις προσευχές, τη θετική ενέργεια και την αγάπη που πάντα δείχνετε. Δύναμη, μαμά!», έγραψε ο Ροναλντίνιο.

Η 71χρονη Μιγκελίνα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Πόρτο Αλέγκρε και δίνει “μάχη” για τη ζωή της.