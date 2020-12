Κοινωνία

Κορονοϊός: Επιτέθηκε με μπαλτά στους αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο

Σκηνές «Άγριας Δύσης» κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα. Ο θερμόαιμος ιδιοκτήτης συνελήφθη μετά από μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Απρόσμενη και άγρια τροπή πήρε ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών σε κατάστημα του Αγρινίου για την εφαρμογή των μέτρων, για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ήταν βραδινές ώρες χθες, περί τις 9, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς καταγγέλθηκε πως εργαζόμενοι σε αυτό δεν φορούσαν μάσκα.

Ο υπεύθυνος ωστόσο φέρεται να αντέδρασε με τον πλέον έντονο τρόπο στον έλεγχο και ακολούθησε πανδαιμόνιο.

Φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς και να αντιστάθηκε της σύλληψης ενώ ανέβηκε στο πατάρι όπου άρπαξε μπαλτά και απείλησε τους ένστολους.

Τελικώς μετά από μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη και κρατείται για να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της απειλής, απείθειας, παράβασης του νόμου περί όπλων και βίας κατά δικαστικών προσώπων.

