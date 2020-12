Πολιτική

Μητσοτάκης: Ο εμβολιασμός είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα τους επόμενους μήνες

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη διαχείριση της πανδημίας και το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας κυριάρχησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός κατατείνει σε ένα στόχο: Από τη μία πλευρά η χώρα να μείνει προστατευμένη από τον κορονοϊό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού και από την άλλη να διαθέτει έναν οικονομικό και κοινωνικό οδικό χάρτη για να πιάσει ξανά το νήμα της μετάβασης στην ομαλότητα και την ανάπτυξη», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι « όσο πιο πιστά τηρούνται τα πρώτα, τα μέτρα περιορισμού δηλαδή, τόσο ευκολότερα θα αίρονται οι περιορισμοί και όσο περισσότεροι πολίτες θα εμβολιάζονται τόσο πιο κοντά θα έρχεται και το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της Υπουργού Παιδείας, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Άλλη μία σημαντική μεταρρύθμιση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα έρχεται να πλαισιώσει την κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου για το πανεπιστημιακό άσυλο, εμπεδώνοντας την ομαλή λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ενισχύονται ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις κατά της ανομίας στους χώρους των πανεπιστημίων, οι οποίοι πια θα προστατεύονται με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Και ιδρύεται Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος από εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ώστε να θωρακίζεται το άσυλο των ιδεών και της γνώσης από τις επιθέσεις της βίας και του εγκλήματος. Το νομοσχέδιο για το οποίο θα μας μιλήσει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αναβαθμίζει από τη μία τις σπουδές, από την άλλη την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Η καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Και εξασφαλίζει ένα στοιχειώδες επίπεδο γνώσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Αναφέρθηκε επίσης στα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού σημειώνοντας: «Στο εξής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού από διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι σήμερα, μετατρέπονται σε αυτοτελείς οντότητες, πάντα υπό την εποπτεία του. Είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αλλά, πλέον, μπορούν να χαράσσουν αυτόνομη πολιτική, διαχειριζόμενα τα ίδια πόρους αλλά και χορηγίες. Ο πολιτισμός, άλλωστε, ανθίζει όταν χειραφετείται και όχι όταν καθοδηγείται».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

«Η σημερινή μας συνεδρίαση ολοκληρώνει έναν μεγάλο και -πιστεύω- παραγωγικό κύκλο κυβερνητικής δράσης. Στη διάρκεια του ταραγμένου 2020 ψηφίσαμε 113 νομοσχέδια, δρομολογήσαμε δεκάδες τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις στο τριπλό μέτωπο της πανδημίας, της οικονομίας, αλλά και των εθνικών θεμάτων.

Αλλά πιστεύω ότι αυτόν τον θετικό απολογισμό τον μετατρέπουμε σήμερα σε εμπειρία, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό. Και γι’ αυτό ένα από τα θέματα της συζήτησής μας θα είναι το Ενοποιημένο Κυβερνητικό Σχέδιο για το 2021. Έχουμε μία πλούσια ημερήσια διάταξη με θέματα που αφορούν πολλούς τομείς: Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Δικαιοσύνη, Δημόσια Διοίκηση. Όλα, όμως κατατείνουν σε ένα στόχο: Από τη μία πλευρά η χώρα να μείνει προστατευμένη από τον κορονοϊό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού και από την άλλη να διαθέτει έναν οικονομικό και κοινωνικό οδικό χάρτη για να πιάσει ξανά το νήμα της μετάβασης στην ομαλότητα και την ανάπτυξη.

Σχετικά με το πρώτο, το ζήτημα του μαζικού εμβολιασμού, θα το χαρακτήριζα το μεγάλο εθνικό στοίχημα των επόμενων μηνών. Σε αυτό το διάστημα προφανώς θα εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα αποτροπής μετάδοσης του ιού. Αλλά αυτές είναι δύο παράλληλες προσπάθειες, βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση. Όσο πιο πιστά τηρούνται τα πρώτα, τα μέτρα περιορισμού δηλαδή, τόσο ευκολότερα θα αίρονται οι περιορισμοί και όσο περισσότεροι πολίτες θα εμβολιάζονται τόσο πιο κοντά θα έρχεται και το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Όπως γνωρίζετε οι ευρωπαϊκές αρχές ενέκριναν μόλις το εμβόλιο της Pfizer. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στις 26 Δεκεμβρίου θα βρίσκονται εδώ οι πρώτες δόσεις. Την επομένη κιόλας μέρα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για να επεκταθούν σταδιακά στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα τα οποία έχουν ήδη οργανωθεί. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, ένα πολύ λεπτομερές σχέδιο μεταφοράς, φύλαξης, διανομής του εμβολίου. Υπάρχει ένα σχέδιο, μία εκστρατεία για την ενημέρωση του πληθυσμού, όπως και για την οργάνωση των εμβολιασμών, με εμπλοκή σχεδόν του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, των Δήμων, αλλά και όπου αυτό είναι απαραίτητο, των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την επιστημονική ευθύνη αυτής της τεράστιας επιχείρησης έχει αναλάβει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Την εποπτεία της η νέα Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού, τη σύσταση της οποίας θα επικυρώσουμε σήμερα στο Υπουργικό μας Συμβούλιο. Πρόεδρός της θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέλη της ομόλογοί του από τα άλλα Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και ειδικός εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα επιτρέψτε μου να κάνω μία ειδικότερη αναφορά σε δύο νομοσχέδια για την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Το πρώτο, για το οποίο θα μας μιλήσει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αναβαθμίζει από τη μία τις σπουδές, από την άλλη την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Η καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Και εξασφαλίζει ένα στοιχειώδες επίπεδο γνώσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εξηγήσει ακριβώς η Νίκη πώς θα δουλέψει το καινούργιο σύστημα.

Και ο πιο μικρός αριθμός επιλεγμένων τμημάτων στα μηχανογραφικά των υποψηφίων κατευθύνει τα νέα παιδιά σε πεδία τα οποία πραγματικά επιθυμούν, αντί σε κάποιο τυχαίο, όπως αρκετά συχνά τους οδηγεί η σημερινή διαδικασία. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 30% των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση σήμερα δεν αποφοιτά ποτέ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τόλμη και θάρρος.

Άλλη μία σημαντική μεταρρύθμιση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα έρχεται να πλαισιώσει την κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου για το πανεπιστημιακό άσυλο, εμπεδώνοντας την ομαλή λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ενισχύονται ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις κατά της ανομίας στους χώρους των πανεπιστημίων, οι οποίοι πια θα προστατεύονται με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Και ιδρύεται Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος από εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ώστε να θωρακίζεται το άσυλο των ιδεών και της γνώσης από τις επιθέσεις της βίας και του εγκλήματος.

Πολύ σημαντική, επίσης, θεωρώ την παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αφαιρεί γραφειοκρατία και προσθέτει αυτοτέλεια στα μουσεία μας, στα μεγάλα, τα εμβληματικά μουσεία μας, όπως έχει ήδη εξάλλου συμβεί με το Μουσείο της Ακρόπολης.

Στο εξής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού από Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι σήμερα, μετατρέπονται σε αυτοτελείς οντότητες, πάντα υπό την εποπτεία του. Είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αλλά, πλέον, μπορούν να χαράσσουν αυτόνομη πολιτική, διαχειριζόμενα τα ίδια πόρους αλλά και χορηγίες. Ο πολιτισμός, άλλωστε, ανθίζει όταν χειραφετείται και όχι όταν καθοδηγείται.

Κλείνω με αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2021, θα μας το παρουσιάσουν ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ. Είναι ένα μελετημένο πρόγραμμα, θεμελιωμένο στους πόρους αφενός του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και στους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Γνωρίζετε καλά, οι δράσεις του κατανέμονται ανά Υπουργείο και αποκρυσταλλώνονται με τη μορφή πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Το κάθε ένα από αυτά έχει κοστολογηθεί, το κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Στο επίκεντρο του σχεδίου μας για το 2021 παραμένει η κοινωνία, η προστασία των πιο αδύναμων, η δημιουργία ευκαιριών σε όσους χρειάζονται. Ειδική μνεία θέλω να κάνω στο Εθνικό Σχέδιο για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021. Ειδική μνεία θέλω να κάνω επίσης στη διεύρυνση των πολιτικών απασχόλησης. Σε αυτήν θα συντείνει μία δέσμη πολιτικών που θα ξεκινούν από την επαγγελματική εκπαίδευση, την εφαρμογή του νομοσχεδίου το οποίο μόλις ψηφίσαμε, μέχρι την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε όλους, ώστε να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την προσφορά στο επίπεδο των εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να απασχοληθούν σήμερα στην πατρίδα μας.

Και βέβαια, ειδικός στόχος για το 2021 είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για τη δημιουργία του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας, ξεκινώντας με την αποκατάσταση ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Όλα αυτά αποτελούν μερικούς μόνο στόχους που περιγράφονται στις 73 σελίδες του ενοποιημένου σχεδίου μας, σήμερα τους εξετάζουμε, αύριο πιάνουμε δουλειά και τους κάνουμε πράξη.

Να ευχηθώ ακόμα μία φορά καλές γιορτές, καλή δύναμη στην καθεμία, στον καθένα ξεχωριστά. Υγεία πάνω απ’ όλα!»

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβερνητική ολιγωρία στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές

“Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το εμβόλιο εξελίσσεται δυστυχώς σε ένα ακόμα μεγαλοπρεπές φιάσκο”, διαμηνύει σε δήλωσή της η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Τάνια Καραγιάννη, καυτηριάζοντας τις αρχικές “δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 2.000.000 δόσεις το μήνα”. “Τελικά η χώρα μας θα χρειαστεί τρεις ολόκληρους μήνες για να λάβει εμβόλια επαρκή για τον εμβολιασμό μόλις 600.000 συμπολιτών μας. Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση, έως το τέλος Μαρτίου, θα έχει εμβολιαστεί 1 στους 17 πολίτες”, συμπληρώνει. “Έως ότου ολοκληρωθεί η πολύμηνη διαδικασία εμβολιασμού, κάθε μέρα ολιγωρίας θα στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές”, υπογραμμίζει η Τ. Καραγιάννη.