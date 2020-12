Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: τι πρέπει να αλλάξω στη φετινή σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak είναι αποφασισμένος να επωμιστεί με επιτυχία, τον ρόλο του ηγέτη των «Ελαφιών».

Το γεγονός ότι πρέπει να μιλάει περισσότερο στους συμπαίκτες του παραδέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγο πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν. Ο Giannis απολαμβάνει τον ρόλο του ηγέτη στο Μιλγουόκι και στόχος του είναι πάντα να δίνει το παράδειγμα με την δουλειά του.

Πιο συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο είπε, «Προφανώς πρέπει να γίνω πιο ομιλητικός ως ηγέτης. Οι συμπαίκτες μου θέλουν να ακούν την φωνή μου, αλλά αυτό το κάνω σε όλη την καριέρα μου, σε όλη την ζωή μου.

Θέλω να δίνω το παράδειγμα ως ηγέτης με την δουλειά μου. Έτσι θέτω τον τόνο που θέλω. Δουλεύω σκληρά, παίρνω τα πάντα σοβαρά. Σέβομαι τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου, ακούω τις οδηγίες. Αν εγώ ακούω τις οδηγίες των προπονητών μου, τότε όλοι κάνουν το ίδιο».

Τέλος ο άσος των Μπακς είπε, «Αν θέλω να γίνω καλύτερος, τότε όλοι θα θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Και ξέρω ότι πολύς κόσμος βλέπει τι κάνω και αυτό ξεκινάει από τα αποδυτήρια. Κάθε μέρα όποτε μπαίνω στα αποδυτήρια είμαι σοβαρός και δείχνω στους συμπαίκτες μου ότι δεν παίζουμε.

Έχουμε έναν στόχο και αυτός είναι να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, κάτι που ελπίζω κάποια στιγμή να μας οδηγήσει σε ένα πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει να δίνω το παράδειγμα με την δουλειά μου ως ηγέτης και αυτό είναι κάτι με το οποίο ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί».