BioNTech: Αν χρειαστεί θα έχουμε άμεσα εμβόλιο και για τη μετάλλαξη

Σε πόσες ημέρες θα είναι έτοιμο το εμβόλιο για την μετάλλαξη αν χρειαστεί. Πότε θα παραδοθούν στην ΕΕ 12,5 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου BioNTech/Pfizer.

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNtech είναι σε θέση να διαθέσει νέο εμβόλιο σε διάστημα έξι εβδομάδων σε περίπτωση μετάλλαξης του ιού, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Ουγκούρ Σαχίν. «Τεχνικά είμαστε σε θέση να διαθέσουμε ένα νέο εμβόλιο σε διάστημα έξι εβδομάδων. Βασικά, η ομορφιά της τεχνολογίας του αγγελιοφόρου RNA είναι ότι μπορούμε να αρχίσουμε απευθείας την ανάπτυξη ενός εμβολίου που μιμείται στην εντέλεια μια νέα μετάλλαξη», εξήγησε.

Ωστόσο, ο Ουγκούρ Σαχίν διαβεβαίωσε ότι είναι «εξαιρετικά πιθανό» το σημερινό εμβόλιο να είναι αποτελεσματικό και κατά του νέου στελέχους, στο οποίο οι βρετανικές αρχές στήριξαν την εξήγησή τους για την πρόσφατη εκτόξευση των κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Από επιστημονικής απόψεως είναι εξαιρετικά πιθανό η ανοσολογική απόκριση που προκαλείται από το εμβόλιο να είναι σε θέση να διαχειρισθεί την νέα παραλλαγή του ιού», δήλωσε ο επιστήμονας, συνιδρυτής μαζί με την σύζυγό του Οζλέμ Τουρετσί της BionTech . Εξηγεί ότι το εμβόλιο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Pfizer είναι αποτελεσματικό διότι περιέχει 1.000 αμινοξέα και μόνο εννέα από αυτά έχουν μεταλλαχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι το 99% της πρωτεΐνης παραμένει το ίδιο.

Ο Ουγκούρ Σαχίν δήλωσε επίσης ότι η BioNTech θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των τεστ που γίνονται για το νέο στέλεχος του Sars-CoV-2 σε δύο εβδομάδες. Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή (EMA) διαβεβαίωσε χθες ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιτρέπει να ειπωθεί ότι το εμβόλιο Pfizer-BioNTech δεν προστατεύει και από το νέο στέλεχος του ιού.

Τόσο η Pfizer όσο και η Moderna δοκιμάζουν ήδη τα εμβόλιά τους για να διαπιστώσουν εάν λειτουργούν κατά της νέας μεταλλαγμένης εκδοχής του ιού, η οποία εντοπίσθηκε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο εταιρείες. «Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, περιμένουμε ότι η ανοσία που αποκτήθηκε μέσω του εμβολίου της Moderna θα λειτουργεί προστατευτικά κατά των μεταλλάξεων που έχουν πρόσφατα περιγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον τεστ τις επόμενες εβδομάδες για να επιβεβαιώσουμε την προσδοκία αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Moderna.

H Pfizer από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με την ικανότητα δειγμάτων αίματος ανθρώπων που έχουν εμβολιασθεί με το εμβόλιο των Pfizer/BioNtech να εξουδετερώσουν το νέο στέλεχος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο νέος κορονοϊός έχει μεταλλαχθεί και πριν και οι δύο εταιρείες έχουν διαπιστώσει ότι τα εμβόλιά τους λειτουργούν και κατά των άλλων διαδοχικών μεταλλάξεων του ιού.

Ολο και περισσότεροι ειδικοί δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου βέβαιοι για την σημασία αυτής της τελευταίας μετάλλαξης του κορονοϊού, που προβλήθηκε από το Λονδίνο ως εξήγηση της εκτόξευσης των κρουσμάτων της Covid-19 τις τελευταίες εβδομάδες στην χώρα, εκτόξευση που συνέπεσε με την χαλάρωση της τήρησης μέτρων από τους Βρετανούς εν όψει των Χριστουγέννων.

12,5 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των BioNTech/Pfizer θα παραδοθούν προς το τέλος του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Οι εταιρείες BioNTech και Pfizer θα αποστείλουν 12,5 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ενωση προς το τέλος του χρόνου, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας. Οι 27 χώρες μέλη της Ενωσης που χρειάζονται δόσεις του εμβολίου θα τις έχουν εντός πέντε ημερών, δήλωσε ο επιχειρησιακός διευθυντής της εταιρείας Σον Μάρετ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, καθώς οι εταιρείες επιταχύνουν για να παραδώσουν τις πρώτες δόσεις μετά την χθεσινή έγκριση του εμβολίου τους από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Πρόκειται για περισσότερο από το ήμισυ των δόσεων που αναμένεται να αποσταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος του έτους, πρόσθεσε.

Καθώς απαιτούνται δύο δόσεις σε διάστημα τριών εβδομάδων, οι αρχικές παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι αρκετές για τον εμβολιασμό 6,25 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η BionTech σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή του εμβολίου τον Φεβρουάριο στο νέο εργοστάσιό της στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας, ανακοίνωσε παράλληλα ο οικονομικός διευθυντής Ζιρκ Πέτινγκ στην ίδια συνέντευξη Τύπου. Η μονάδα, η οποία αγοράστηκε τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να έχει ικανότητα ετήσιας παραγωγής μέχρι 750 εκατομμυρίων δόσεων.