Ρωσία: Αντίμετρα για τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αντίδραση της Μόσχας στις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν για τη φερόμενη δηλητηρίαση του Ναβάλνι.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος Ευρωπαίων αξιωματούχων σε αντίποινα για τα μέτρα που έλαβε τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη φερόμενη δηλητηρίαση του κυριότερου αντιπολιτευόμενου της χώρας, Αλεξέι Ναβάλνι.

Η ρωσική ανακοίνωση γίνεται την επομένη της δημοσιοποίησης τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία ο Ναβάλνι λέει ότι παγίδευσε έναν πράκτορα των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών (FSB) προκειμένου να τον κάνει να παραδεχθεί τη δηλητηρίαση.

Η ρωσική διπλωματία δήλωσε πως "διεύρυνε τον κατάλογο εκπροσώπων χωρών μελών της ΕΕ στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στην επικράτεια της Ομοσπονδίας της Ρωσίας". Δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα των αξιωματούχων αυτών.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε πως κρίνει ότι είναι «απαράδεκτες» οι ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος έξι Ρώσων, εκ των οποίων ο Αλεξάντρ Μπορτνίκοφ, επικεφαλής της FSB, «με το πρόσχημα της υποτιθέμενης συμμετοχής τους στο περιστατικό όπου ενεπλάκη ο πολίτης Ναβάλνι».

Τα ρωσικά αντίμετρα ανακοινώθηκαν στους εκπροσώπους των πρεσβειών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας που κλήθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών για την υπόθεση αυτή.

Πρόκειται για τις τρεις χώρες εργαστήρια των οποίων εντόπισαν έναν νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας Novitchok στον οργανισμό του αντιπολιτευόμενου, ο οποίος νοσηλευόταν τότε στη Γερμανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε προειδοποιήσει στα μέσα Νοεμβρίου πως τα αντίμετρα θα έθεταν στο στόχαστρο «κατά προτεραιότητα ηγετικά στελέχη των μηχανισμών της Γερμανίας και της Γαλλίας».

Η Ρωσία κατηγορεί εξάλλου το Βερολίνο, αλλά και το Παρίσι και τη Στοκχόλμη και τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ότι δεν της παραδίδουν τους φακέλους τους όπου ενοχοποιούν το Novitchok, μια ουσία που αναπτύχθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Διαβεβαιώνει πως ο Ναβάλνι δεν είχε κανένα δηλητήριο στον οργανισμό του όταν νοσηλεύθηκε στη Σιβηρία και πως ελλείψει συνεργασίας εκ μέρους των Ευρωπαίων, καμία έρευνα δεν μπορεί να ξεκινήσει στη Ρωσία.