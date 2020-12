Αθλητικά

Super League: ξεπέρασαν τους 100 οι παίκτες που έχουν σκοράρει στον πρώτο γύρο

Τα εντυπωσιακά στατιστικά του μέχρι στιγμής πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος. Ποια ομάδα έχει τους περισσότερους διαφορετικούς παίκτες που βρίσκουν δίχτυα.

Η Super League ενημέρωσε πως ο Χουάν Μουνάφο έγινε ο 100ος σκόρερ της σεζόν στη Super League, με τον συνολικό αριθμό των ποδοσφαιριστών που έχουν βρει δίχτυα φέτος στο πρώτο τη τάξει ελληνικό πρωτάθλημα να αυξάνεται σε 103, όταν έπεσε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής χθες (21/12). Η διοργανώτρια Αρχή παρουσίασε και τον αριθμό των σκόρερ ανά ομάδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την Super League

Όταν ο Χουάν Μουνάφο ισοφάρισε για τον Αστέρα Τρίπολης στα Γιάννενα το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (21/12), έγινε ο 100ος ποδοσφαιριστής στη σεζόν που πετυχαίνει γκολ. Ο 32χρονος Αργεντινός μέσος σε 237 αγώνες έφτασε τα οκτώ γκολ. Μάλιστα ήταν ο πέμπτος παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, που σκοράρει στο πρωτάθλημα Super League.

Μετά το Μουνάφο... ζήλεψαν και άλλοι τρεις οι Κρίζμαν, Τάνκοβιτς και Φεράρι, με αποτέλεσμα οι σκόρερ να έχουν φτάσει τους 103 μέχρι το τέλος της αγωνιστικής!

Το χορό των σκόρερ σέρνει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με τα 11 που έχει βάλει, και έχει το εντυπωσιακό μέσο όρο ενός γκολ ανά αγώνα, αλλά και του ενός γκολ κάθε 68 λεπτά!

Ακολουθεί ο Χερόνιμο Μπαράλες με τα οκτώ, ενώ ανεβαίνει συνεχώς ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, που έχει επτά, με τέσσερα από αυτά να τα πετυχαίνει σε τρία παιχνίδια που έπαιξε με την ΑΕΚ στο "Γεώργιος Καμάρας"!

Δύο από τους 103 σκόρερ το έχουν κάνει με χτύπημα κόρνερ, και οι δύο της ΑΕΚ, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς.

Τέσσερεις έχουν σκοράρει με φάουλ: Οι Αριγίμπι, Ματίγια, Βιεϊρίνια και Νινούα.

Πόσοι έχουν σκοράρει για κάθε ομάδα:

13 παίκτες: ΑΕΚ

11 παίκτες: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ

10 παίκτες: Άρης

9 παίκτες: Απόλλων Σμύρνης

8 παίκτες: Βόλος, Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα

6 παίκτες: Παναθηναϊκός

5 παίκτες: Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Ατρόμητος

4 παίκτες: Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Λαμία