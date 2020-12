Οικονομία

Αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΝΟΤΑΜ για το Ηνωμένο Βασίλειο

Αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας αεροπορικής οδηγίας για τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας αεροπορικής οδηγίας (notam) για τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα ισχύει από την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και ώρα 06.00 το πρωί έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 τα μεσάνυχτα.

Υπενθυμίζεται όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελλάδα με πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται ήδη σε επταήμερο (7) υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό ενώ από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 η καραντίνα θα έχει διάρκεια δέκα ημέρες.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα δεδομένα της notam για το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν και ισχύουν ως έχουν ανακοινωθεί.