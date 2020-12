Πολιτική

Μαζί με τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς θα εμβολιαστεί πρώτη η ΠτΔ

«Η ενότητα και η ομοψυχία είναι η πιο μεγάλη δύναμη των Ελλήνων», αναφέρει στο μήνυμά της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το μήνυμά της υπέρ του εμβολιασμού αλλά και της ομοψυχίας έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην ανακοίνωση στην οποία κάνει γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός και οι περισσότεροι αρχηγοί των κομμάτων αποδέχθηκαν την πρόκλησή της να κάνουν μαζί πρώτοι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Η πανδημία του κορονοϊού είναι μια πρωτοφανής δοκιμασία για τη χώρα μας και όλο τον πλανήτη. Μια υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου με τεράστιο κόστος. Ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και χάνονται καθημερινά. Οι περιορισμοί στις ελευθερίες και τον τρόπο ζωής μας είναι ασφυκτικοί. Η οικονομία και, ιδίως, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, φθάνουν στα όρια της αντοχής τους. Οι ανθρώπινες σχέσεις, η οικειότητα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πέρασαν από τη θέρμη και την εγγύτητα, που χαρακτηρίζει τον λαό μας, στον φόβο και την απόσταση.

Το εμβόλιο που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας συνιστά ιστορικό επίτευγμα του ανθρώπινου νου. Είναι ο πολύτιμος καρπός της συστράτευσης των επιστημόνων από κάθε γωνιά του κόσμου κατά ενός αόρατου και ύπουλου εχθρού που δεν γνωρίζει σύνορα και διακρίσεις. Σήμερα κάνουμε το πρώτο και καθοριστικό βήμα για να επιστρέψουμε, δίχως δεσμεύσεις και αναστολές, στις ζωές μας, να απελευθερωθούμε από την πολύμηνη ομηρεία του ιού. Ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών, είναι μια πράξη προστασίας του εαυτού μας και του άλλου, της προσωπικής και της δημόσιας υγείας, του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Η ανοσία της κοινότητας εγγυάται την υγεία και τη ζωή όλων μας», αναφέρει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και καταλήγει ευχαριστώντας τους αρχηγούς.

«Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μου να τονίσουμε από κοινού τη σημασία του μαζικού εμβολιασμού δίνοντας οι ίδιοι πρώτοι το παράδειγμα. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις για τα θέματα διαχείρισης της πανδημίας, η ενότητα και η ομοψυχία είναι η πιο μεγάλη δύναμη των Ελλήνων».