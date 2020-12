Πολιτική

Τσίπρας: μεγάλο λάθος ο εφησυχασμός που καλλιεργείται με τον εμβολιασμό

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από την Κατερίνη όπου περιοδεύει, ζήτησε την ενίσχυση του ΕΣΥ κι άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της αναφορικά με την πανδημία.

Τον κώδωνα του κινδύνου «για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πανδημία η κυβέρνηση», έκρουσε από την Κατερίνη, όπου περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας.

Μετά από συνάντηση που είχε με την διοίκηση τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου κάλεσε την κυβέρνηση έστω και τώρα και τώρα να αναλάβει την ευθύνη και να ενισχύσει το ΕΣΥ και το ανθρώπινο δυναμικό του που δίνει την μάχη στην πρώτη γραμμή και ταυτόχρονα κάλεσε την κυβέρνηση για άλλη μια φορά να προχωρήσει στην συνταγογράφηση των τεστ και στην πραγματοποίηση μαζικών τεστ σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες και εργασιακούς χώρους.

«Φοβάμαι ότι η μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης ήταν η επικοινωνία και η προπαγάνδα , όχι η ουσία. Γι’ αυτό και η χώρα μας βρίσκεται σήμερα στην δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη στους θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού μετά την Ιταλία» επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι προτεραιότητα και πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατευτεί».

Όπως ανέφερε, η κατάσταση συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη αφού όλες οι κλίνες ΜΕΘ είναι κατειλημμένες και εξακολουθεί να είναι μεγάλος ο αριθμός ασθενών στην κλινική covid. Μπορεί όπως είπε η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες παρόλα αυτά και το νοσοκομείο της Κατερίνης ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του.

«Γιατροί και νοσηλευτές ξεπέρασαν κι αυτοί τα όρια τους προκειμένου να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ο απολογισμός δεν είναι ιδιαιτέρα θετικός καθότι και εδώ και στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που τελικά χάθηκαν. 160 άτομα στον νομό Πιερίας είναι μεγάλος αριθμός» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όχι στον εφησυχασμό

Ιδιαίτερη όμως ήταν η αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο θέμα του εμβολιασμού και στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση το όλο ζήτημα. «Διότι ο κύριος Μητσοτάκης., όπως και το καλοκαίρι που μας είπε ότι νίκησε τον κορονοιό, έτσι και τώρα αφήνει να εννοηθεί ότι με την έναρξη του εμβολιασμού τελείωσε η πανδημία. Είναι μεγάλο λάθος να δημιουργείται η προσδοκία και ο εφησυχασμός του τέλους της πανδημίας μέσα από τον εμβολιασμό που είναι αναγκαίος και πρέπει να συνδράμουμε όλοι για να πετύχει» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Εν τούτοις η εικόνα που αυτή την στιγμή έχουμε είναι ότι αυτή η υψηλή προσδοκία μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ να μετατραπεί σε οργή σε θυμό από την πλευρά των πολιτών εξήγησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως τόνισε η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί για 2 εκατομμύρια εμβόλια μέσα στον Γενάρη αλλά τελικά μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου δεν θα έχουν εμβολιαστεί πάνω από 200 χιλιάδες πολίτες. «Με βάση τον αριθμό των εμβολίων που προβλέπονται για την Ελλάδα μέχρις στιγμής, μέχρι και το τέλος Μαρτίου ο αριθμός των δόσεων δεν θα επαρκεί για περισσότερους από 600 χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτό είναι το 1/17 του πληθυσμού» είπε ο Αλ.Τσίπρας.

Με αυτά τα δεδομένα όπως εξήγησε μέχρι και το τέλος Μάρτη λοιπόν δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα να δημιουργηθεί τείχος ανοσίας στον πληθυσμό με αποτέλεσμα να έχουμε μπροστά μας 4 πολύ δύσκολους μήνες.

«Μήνες που μπορεί ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό αν εφησυχάσουμε να έχουμε και τρίτο κύμα πανδημίας χωρίς να έχει ενισχυθεί το ΕΣΥ» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Συνταγογράφηση των διαγνωστικών τεστ

«Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει η απόφαση για συνταγογράφηση των διαγνωστικών τεστ και η μαζική υλοποίηση τεστ σε ιδιαίτερες και κλειστές δομές προκειμένου να υπάρξει σκανάρισμα του πληθυσμού. Αναφέρομαι σε δομές ηλικιωμένων, Ρομά, προσφύγων , αστέγων αλλά και στους μαζικούς εργασιακούς χώρους. Στις βιομηχανικές μονάδες. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων είχαμε αυξημένη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Διότι εκεί δεν γίνονται τεστ» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ενίσχυση του ΕΣΥ και στήριξη γιατρών και νοσηλευτών

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του ΕΣΥ και κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει τις ιδεοληπτικές εμμονές σε αυτό το θέμα και επιπλέον να προχωρήσει με στοιχειώδη στην συνταγογράφηση των τεστ , τον έλεγχο του πληθυσμού και ταυτόχρονα σε μια συνδυαστική πολιτική αντιμετώπισης και με εμβολιασμό αλλά και με χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας για να σώσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Το δεύτερο κύμα όπως φαίνεται βρίσκεται σε μια μικρή ύφεση , αλλά δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια εγκληματικά λάθη που έγιναν από την κυβέρνηση ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα. Τώρα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στο ΕΣΥ να υπάρξουν προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών , να υπάρξουν και δομικές αλλαγές μέσα από την αναβάθμιση του μισθολογίου για να δοθούν κίνητρα σε νέους γιατρούς να συνδράμουν στο ΕΣΥ. Να ενισχυθούν οι οργανισμοί των νοσοκομείων που είναι στο 70% σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξει και ανταμοιβή στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Είναι αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι που κατά τα άλλα τους χειροκροτούσαμε, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και να έχουν απώλειες. Το 15% των υγειονομικών στο νοσοκομείο εδώ στην Κατερίνη νόσησε και κάποιοι πολύ βαριά» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Είναι αδιανόητο όπως ανέφερε, αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε ανταμείψει και ηθικά και υλικά για όλα όσα κάνουν και στήριξε το αίτημά τους για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού μέσα από μόνιμες προσλήψεις και την αναβάθμιση του μισθολογίου τους.