"Τουρισμός για Όλους": ψηφίστηκε η παράταση

Για ποιά άλλα μέτρα του Υπ. Τουρισμού "εγκρίηθηκε απο την Ολομέλεια η επιμήκυνση των διοριών.

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι επείγουσες διατάξεις του υπουργείου Τουρισμού για θέματα που αφορούν στα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία από την πανδημία του κορονοϊού αλλά και τις συνέπειές της.

Η πρώτη διάταξη αφορά στα «Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών». O υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στη Βουλή, εξήγησε ότι «στηρίζουμε για πρώτη φορά και τα τουριστικά λεωφορεία, δεδομένου ότι αποκλείσαμε τη δυνατότητα να γεμίζουν όλες οι θέσεις τους, εξαιτίας της πανδημίας. Έπρεπε να συμπληρωθεί αυτή η διάταξη και με τα τουριστικά τρένα, καθώς είναι και αυτά μέρος του τουριστικού μας προϊόντος».

Με τη διάταξη «Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος "Τουρισμός Για Όλους"», ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενίσχυσε με 100 εκατομμύρια ευρώ τα προγράμματα του εσωτερικού τουρισμού, όμως, ακόμα και τώρα, οι χειμερινοί προορισμοί δεν είναι δυνατό να είναι ανοιχτοί. Συνεπώς, επιβάλλεται να επεκτείνουμε τα προγράμματα αυτά και μέσα στο 2021. Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά "voucher". Δηλαδή, το πρόγραμμα των ιδιωτικών εταιρειών που μπορούν να δώσουν στους υπαλλήλους τους "voucher" τουρισμού, όπως δίνουν "voucher" σίτισης και κίνησης».

Η επόμενη διάταξη αφορά στην «Παράταση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των τουριστικών λιμένων». Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Τουρισμού στη Βουλή, «υπάρχει μια σειρά από τουριστικούς λιμένες ή καταφύγια, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τις περιβαλλοντικές μελέτες. Δίνουμε μόνο για ένα χρόνο παράταση για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Μέσα στην επόμενη χρονιά θα έρθει ένα νέο, ουσιαστικό πλαίσιο για τις μαρίνες της χώρας και θα δούμε και τις διαδικασίες επιτάχυνσης για να μην έχουμε την ανάγκη τέτοιων παρατάσεων».

Επιπλέον, παρατείνεται για λίγους μήνες η δυνατότητα των μικρών καταλυμάτων να δηλώσουν τον διακριτικό τίτλο στα ενοικιαζόμενα και επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, για τρεις μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ, μέχρις ότου έρθει από το υπουργείο Τουρισμού μια συνολικότερη ρύθμιση.

Τέλος, ψηφίστηκε η τροπολογία που καθιστά ασυμψήφιστο και ακατάσχετο το ποσό αποζημίωσης που δίνεται για τα ξενοδοχεία που παρέμειναν ανοικτά κατά την περίοδο Απριλίου - Μαΐου.

Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται όλο το πλέγμα ενίσχυσης και στήριξης του τουριστικού κλάδου από το υπουργείο Τουρισμού.