Κορονοϊός: Ανησυχία στο Βατικανό για τον Πάπα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αγία Έδρα. Τι φοβούνται οι "άνθρωποι" του Ποντίφικα.

Δύο καρδινάλιοι από το στενό περιβάλλον του Πάπα Φραγκίσκου, ένας Πολωνός και ένας Ιταλός, έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Ο Πολωνός καρδινάλιος Κόνραντ Κραγιέφσκι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το φιλανθρωπικό έργο του Πάπα, «διαγνώσθηκε θετικός στην covid-19» επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 57χρονος, ο οποίος παρουσιάζει συμπτώματα πνευμονίας, βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε νοσοκομείο της Ρώμης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, σημειώνοντας ότι η Αγία Έδρα προσπαθεί τώρα να επαληθεύσει με ποιον μπορεί να ήρθε σε επαφή τις τελευταίες μέρες.

Ο Κραγιέφσκι, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο «Ρομπέν των Δασών» για την πολύ ενεργή δράση του για τη βοήθεια των φτωχών και των αστέγων, έχει πολύ τακτικά συναντήσεις με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ο άλλος καρδινάλιος που βρέθηκε θετικός στον ιό είναι ο Ιταλός Τζουζέπε Μπερτέλο, ο οποίος είναι 78 ετών και είναι επικεφαλής εξ ονόματος του Πάπα της εκτελεστικής εξουσίας του Βατικανού.

Οι πληροφορία ότι βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, η οποία αποκαλύφθηκε από τον ιταλικό Τύπο, επιβεβαιώθηκε στο AFP από πηγή προσκείμενη στην Αγία Έδρα. Αν και οι επίσημες συναντήσεις του ποντίφικα με τους αξιωματούχους αυτούς της Αγίας Έδρας ανακοινώνονται καθημερινά, ο Πάπας Φραγκίσκος έχει επίσης πολλές ιδιωτικές συναντήσεις στην κατοικία του στην Σάντα Μάρτα.