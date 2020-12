Κοινωνία

Επεισοδιακή σύλληψη για ντελίβερι ναρκωτικών (εικόνες)

Διανομή με το μηχανάκι του έκανε ο ένας από τους συλληφθέντες. Το επεισόδιο κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Τέσσερις Έλληνες κι ένα αλλοδαπός συνελήφθησαν το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου στα Μέγαρα, από αστυνομικούς Τμήματος Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες, τέσσερις Έλληνες ηλικίας 34, 26, 30 και 22 ετών και 19χρονος αλλοδαπός, κατηγορούνται για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Η επιχείρηση έγινε μετά από διερεύνηση πληροφοριών ότι άτομο διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή των Μεγάρων και αρχικά ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ένας από τους συλληφθέντες πήδηξε από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου, για να διαφύγει της σύλληψης, κάτι που όμως δεν συνέβη, αφού οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Επιπλέον, στο σημείο υπήρχε και μεγάλο ροντβάιλερ, που «δρούσε» ως φύλακας.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία του, ο 34χρονος προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες σε μικρές ποσότητες κάθε φορά και πραγματοποιούσε τις συναλλαγές, είτε με απευθείας διάθεση από την οικία του, είτε με παράδοση σε σημείο που είχε προσυμφωνηθεί. Για τις παραδόσεις χρησιμοποιούσε κυρίως δίκυκλο ιδιοκτησίας του και λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης. Σημειώνεται μάλιστα ότι λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας, πραγματοποιούσε μεγάλο αριθμό συναλλαγών κατά τη διάρκεια του ωραρίου της εργασίας του.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων εξακριβώθηκαν, πλέον των -100- συναλλαγών που πραγματοποίησε ο 34χρονος με πλήθος ατόμων.

Προμηθευτές του ήταν ο 30χρονος, ο 19χρονος και ο 26χρονος. Επίσης, προέκυψε ότι οι δύο πρώτοι, εκτός από την προμήθεια προς τον 34χρονο, διακινούσαν και οι ίδιοι ναρκωτικές ουσίες.

Από τις επακόλουθες έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

40 δενδρύλλια,

843 γραμμάρια κάνναβης,

3 ναρκωτικά χάπια,

3 κονιορτοποιητές κάνναβης,

2 ζυγαριές ακρίβειας,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των 2.160 ευρώ και 280 ρουπίες Πακιστάν

πιστόλι κρότου λάμψης με γεμιστήρα με 5 φυσίγγια,

5 μαχαίρια,

σιδερογροθιά,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και

3 μοτοσυκλέτες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.