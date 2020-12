Οικονομία

ESM: εκταμίευση στην Ελλάδα της δόσης από κέρδη ομολόγων

Πόσα χρήματα πήρε η χώρα μας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η ανάρηση στο Twitter.

O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση στην Ελλάδα ποσού 644,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA), όπως αναφέρει ο ESM σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter.

Πρόκειται για την τέταρτη τέτοια μεταφορά πόρων στην Ελλάδα στο πλαίσιο των μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που συμφωνήθηκαν το 2018. Την εκταμίευση της δόσης ενέκρινε το Eurogroup μετά από θετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.