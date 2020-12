Κοινωνία

Δολοφονία 87χρονου: Προφυλακίστηκε η γιαγιά των δύο ανήλικων και ο σύντροφός της

Στη φυλακή οι ενήλικες που εμπλέκονται στη ληστεία μετά φόνου με δράστες έναν 14χρονο και μία 12χρονη. Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο ενήλικες, μετά τις απολογίες τους, για συνέργεια στη θανατηφόρα ληστεία που φέρονται ότι διέπραξαν δύο ανήλικοι σε βάρος 87χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τη 45χρονη γιαγιά των παιδιών και τον 40χρονο σύντροφό της που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή ναρκωτικών και μαχαιριού.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται λέγοντας ότι ήταν μακριά από το σημείο και δεν γνώριζαν ότι ο 14χρονος και η 12χρονη επρόκειτο να διαπράξουν αυτή την πράξη, με το τραγικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο ανήλικοι χτύπησαν τον 87χρονο κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, στο σπίτι του.

Η γιαγιά και ο σύντροφός της συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Στη συνέχεια εκδόθηκε εις βάρος τους ένταλμα σύλληψης για το κακούργημα και οδηγήθηκαν ενώπιον της ανάκρισης.

Στα παιδιά μετά την απολογία τους, επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα και οδηγήθηκαν σε ιδρύματα.

